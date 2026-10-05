Μύκονος: Το προφίλ της Νέφτσι Μπακού του Κώστα Βασιλειάδη

Η Μύκονος κάνει την Τρίτη (6/10, 19:00) την ιστορική πρεμιέρα της στο FIBA Europe Cup, αντιμετωπίζοντας τη Νέφτσι Μπακού στο κλειστό «Π. Χανιώτη», και το mykonosbc.gr παρουσιάζει το προφίλ των Αζέρων.

Η Νέφτσι εδρεύει στο Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, και αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πολυαθλητικούς οργανισμούς της χώρας. Το τμήμα μπάσκετ έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια την παρουσία του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εκπροσωπώντας για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν το Αζερμπαϊτζάν στο FIBA Europe Cup. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με απολογισμό τρεις νίκες και τρεις ήττες, αντιμετωπίζοντας τις Τρεφλ Σόποτ (Πολωνία), Κάλεβ/Κράμο (Εσθονία) και Αμπσερόν Λάιονς (Αζερμπαϊτζάν). Η Νέφτσι κατέλαβε τη δεύτερη θέση του ομίλου, χωρίς, ωστόσο, να καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Πώς προκρίθηκε φέτος

Η Νέφτσι επέστρεψε φέτος στο FIBA Europe Cup, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στη φάση των ομίλων μέσω των προκριματικών. Συγκεκριμένα, αντιμετώπισε την Πάρνου από την Εσθονία, επικρατώντας με 80-67 στο πρώτο παιχνίδι στο Μπακού και γνωρίζοντας την ήττα με 73-61 στη ρεβάνς. Έτσι, πήρε την πρόκριση στη regular season, χάρη στο συνολικό προβάδισμα ενός πόντου. Πλέον, συμμετέχει στο Group H, όπου βρίσκονται επίσης η Μύκονος, η Λοκομοτίβ Πλόβντιβ (Βουλγαρία), η Οραντέα (Ρουμανία), η Φρίμπουργκ (Ελβετία) και η Ρίγα (Λετονία).

Ο Κώστας Βασιλειάδης στον πάγκο

Ο Κώστας Βασιλειάδης ανακοινώθηκε από τη Νέφτσι τον περασμένο Αύγουστο, αναλαμβάνοντας την πρώτη του δουλειά ως προπονητής σε επίπεδο Ανδρών. Ο βετεράνος γκαρντ εργαζόταν μέχρι πρότινος στην ακαδημία της Αλικάντε και φέτος έκανε το επόμενο σημαντικό βήμα στην προπονητική του καριέρα, οδηγώντας τη Νέφτσι στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup. Στα 42 του χρόνια, ο Βασιλειάδης έχει αφήσει πίσω του μια σπουδαία καριέρα ως παίκτης, έχοντας αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, στον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την Αναντολού Εφές, την ΑΕΚ και τη Μάλαγα, καθώς και σε αρκετές ομάδες της Ισπανίας. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027.

Οι παίκτες που ξεχωρίζουν

Ο Αμερικανός γκαρντ Ελάιτζα Χόκινς (24 ετών, 1,80 μ.) ηγήθηκε της Νέφτσι Μπακού στην προκριματική σειρά του FIBA Europe Cup, έχοντας κατά μέσο όρο 18,5 πόντους, 6,5 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 2,5 κλεψίματα στις δύο αναμετρήσεις με την Πάρνου, ενώ έμεινε στο παρκέ για 33,3 λεπτά ανά αγώνα. Από ’κει και πέρα, η ομάδα του Κώστα Βασιλειάδη στηρίχθηκε επιθετικά στους Σακέλ Πράις (15 πόντοι) και Ρομπ Χάουαρντ (12,5 πόντοι), οι οποίοι έκαναν τη διαφορά στις αναμετρήσεις με τους Εσθονούς. Έτσι, η Νέφτσι έγινε η τελευταία χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Group H της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της FIBA.

Η έδρα και οι διακρίσεις

Η Νέφτσι Μπακού δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στο Baku Sports Palace, στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, χωρητικότητας 1.736 θεατών. Εκεί πανηγύρισε και τη νίκη επί της Πάρνου, στον πρώτο αγώνα των προκριματικών του FIBA Europe Cup. Το γήπεδο κατασκευάστηκε το 1974 και ανακαινίστηκε το 2015, ενώ φιλοξενεί αγώνες και διοργανώσεις σε διάφορα αθλήματα, μεταξύ των οποίων το μπάσκετ, το βόλεϊ, η πάλη, το τζούντο, το φούτσαλ, το τάε κβον ντο και η επιτραπέζια αντισφαίριση. Όσον αφορά την παρουσία της στο εγχώριο πρωτάθλημα, η Νέφτσι έφτασε μέχρι τους τελικούς της σεζόν 2024-25, όπου ηττήθηκε από τη Σαμπάχ με 4-2 νίκες στη σειρά και έχασε τον τίτλο.



