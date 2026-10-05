ΠΣΑΚΚ για Μπουρούση: «Ουδείς έχει το δικαίωμα να σπιλώνει δημόσια τα αθλητικά σύμβολα»

Ο ΠΣΑΚΚ με επίσημη ανακοίνωσή του τάχθηκε στο πλευρό του Γιάννη Μπουρούση στη διαμάχη του πρώην καλαθοσφαιριστή με τη διοίκηση του Α.Σ. Καρδίτσας.

«Ασπίδα προστασίας» από τον ΠΣΑΚΚ στον Γιάννη Μπουρούση, σχετικά με τις προστριβές που έχουν προκύψει ανάμεσα στον πρώην εμβληματικό μπασκετμπολίστα και την διοίκηση του Α.Σ. Καρδίτσας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΚΚ:

«Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για την τροπή που έχει πάρει η υπόθεση του Γιάννη Μπουρούση με τη διοίκηση της Καρδίτσας.

Θεωρούμε πως ο “θόρυβος” αυτός δεν αφορά τον κόσμο και ουδείς έχει το δικαίωμα να σπιλώνει δημόσια τα αθλητικά σύμβολα της χώρας.

Ακόμη και για την τοπική κοινωνία της θεσσαλικής πόλης, η υπόθεση αυτή έχει διχάσει τον κόσμο και ιδιαίτερα τους φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι αποτελούν το παράδειγμα για κάθε φίλαθλο.

Με όλο το σεβασμό προς κάθε κατεύθυνση, οι παίκτες της Καρδίτσας και ο προπονητής δεν αξίζουν να “ζουν” τέτοιου είδους τριβές…».