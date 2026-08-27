Ο Γκαϊδατζής παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ ελαφρών βαρών στο Άμστερνταμ

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής ήταν ο κυρίαρχος στο σκιφ ελαφρών βαρών κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Άμστερνταμ.

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής έγραψε τη δική του ιστορία για την ελληνικη κωπηλασία στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Ο 25χρονος στις 2 Αυγούστου έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στο Βαρέζε και τώρα στην πόλη της Ολλανδίας ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου στο σκιφ ελαφρών βαρών με εντυπωσιακό τρόπο.

Από τον ημιτελικό είχε δείξει τις διαθέσεις του, όταν πέτυχε τον καλύτερο χρόνο (7:22.29), όμως στον τελικό του αγωνίσματος κυριάρχησε απόλυτα.Πέρασε συντηρητικά στα 500μ., 3ος με 1:40.82, αλλά μετά τα 750 μέτρα ο Γκαϊδατζής άρχισε να ανεβάζει στροφές, ανέβηκε στην κορυφή της κούρσας και δεν την έχασε ποτέ.

Το πέρασμα στα 1.000μ ήταν στα 3:23.69 και κωπηλατώντας σταθερά, δημιούργησε διαφορά μέχρι και 16μ., περνώντας το σημείο τερματισμού σε 6:47.77.

Ο Γκαϊδατζής, που μαζί με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, χάρισε στην Ελλάδα το 32ο συνολικά μετάλλιό της στην ιστορία των παγκοσμίων πρωταθλημάτων και παράλληλα το 9ο χρυσό, που ήρθε να προστεθεί στα 13 ασημένια και 10 χάλκινα.



Η κατάταξη του τελικού