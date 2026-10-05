Δύο Έλληνες σκάουτ αποθέωσαν τον Γιάννη Κωνσταντέλια, μιλώντας στο γερμανικό Sky Sport.

Πάνω που άρχισαν να ενθουσιάζονται, οι οπαδοί της Ντόρτμουντ είχαν δει τον Γιάννη Κωνσταντέλια να τραυματίζεται σοβαρά στο ντεμπούτο του στην Bundesliga, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης μέχρι το νέο έτος. Ωστόσο, δύο Έλληνες σκάουτ εξέφρασαν τη βεβαιότητα τους ότι ο νεαρός μεσοεπιθετικός θα επιστρέψει δριμύτερος, μιλώντας στο γερμανικό Sky Sport. Ο λόγος για τους αδερφούς Νοταρίδη, με τον Λευτέρη να εργάζεται στον ΠΑΟΚ και τον δε στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

«Στην Ντόρτμουντ δεν έχουν καταλάβει τι έχουν. Οι οπαδοί τον έχουν δει μόλις για ένα ημίχρονο. Εδώ στον ΠΑΟΚ, τον ξέραμε από τότε που ήταν μικρό παιδί. Έχει αυτή τη μαγεία, έχει αυτό το κάτι» ανέφερε αρχικά ο σκάουτ του Δικεφάλου του Βορρά, εξηγώντας στη συνέχεια πως «σε κάθε γήπεδο όλοι οι οπαδοί τον χειροκροτούσαν γιατί είχε την αποδοχή κάθε φιλάθλου στην Ελλάδα. Στην Ντόρτμουντ θα δουν πολλά περισσότερα από εκείνον όταν επιστρέψει από τον τραυματισμό. Μετά οι οπαδοί της ομάδας μπορούν να περιμένουν αυτά που εμείς οι φίλοι του ΠΑΟΚ ξέρουμε ήδη».

Ο δε Ανέστης Νοταρίδης, πρόσθεσε ότι «έχει κάτι από μαγεία. Στην Ελλάδα καμιά φορά ακούς το “μικρός Μέσι” ή “Έλληνας Μέσι”. Είναι ένας παίκτης που παίρνει μεγάλη χαρά από το παιχνίδι, πάντα χαμογελά, είναι ο αγαπημένος του κόσμου. Νομίζω θα το δουν και στην Ντόρτμουντ αυτό. Είναι ένας μικρός μάγος, οι φίλοι της Ντόρτμουντ πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους τυχερούς που τον έχουν».