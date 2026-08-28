Ο Στέφανος Ντούσκος χωρίς να πιεστεί πέρασε στην ημιτελικά φάση του σκιφ ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, συνεχίζοντας την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του.

Ο Στέφανος Ντούσκος δεν χρειάστηκε να φορτσάρει για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά του σκιφ ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, που θα γίνουν το Σάββατο (29/8 16:19).

Ο Ντούσκος, κάτοχος του παγκόσμιου τίτλου από πέρυσι στη Σαγκάη, επέλεξε να κωπηλατήσει συντηρητικά και να πάρει το 3ο και τελευταίο εισιτήριο της απευθείας πρόκρισης από την 3η προημιτελική σειρά, καλύπτοντας τα 2.000μ. σε 6:50.26, τερματίζοντας πίσω από τον Νορβηγό, Γιόνας Σλέτμαρκ Γιούελ (6:44.97) και τον Ουρουγουανό, Μπρούνο Μπεριόλο (6:47.71).

Ο Λευκορώσος, Γιαουχένι Ζάλατι σημείωσε 6:50.43 στην 1η σειρά, ο Γερμανός ολυμπιονίκης, Όλιβερ Ζάιντλερ ήταν ο καλύτερος στην 2η σειρά με 6:46.48 και ο Αμερικανός, Σάμουελ Μέλβιν στην 4η σειρά με 6:42.36.

