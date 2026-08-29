Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για τον αυριανό (30/08) εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

O Ολυμπιακός ταξιδεύει αύριο (30/08) στην Τρίπολη για να αντιμετωπίσει τον Αστέρα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, με στόχο φυσικά τους τρεις βαθμούς και το 2/2 στο πρωτάθλημα.

Λίγες ώρες πριν την επικείμενη αναμέτρηση, ο προπονητής των Ερυθρόλευκων, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανακοίνωσε την 24μελής αποστολή των παικτών που θα αντιμετωπίσουν τους Αρκάδες.

Εκτός αποστολής έμεινε ο τιμωρημένος Ρόντινει, που αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο παιχνίδι των Πειραιωτών κόντρα στον Ατρόμητο, ενώ συμπεριλήφθηκε κανονικά το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του συλλόγου, ο Μεξικανός επιθετικός, Αρμάντο Γκονζάλες.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης: Μπρούνο, Κάρμο, Τσικίνιο, Κλέιτον, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Φορτούνης, Φρόιλερ, Μαρτίνς, Γκονσάλες, Σα, Έσε, Ρόκα, Ζότα Σίλβα, Μουζακίτης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Πόποβιτς, Ρέτσος, Σάλιακας, Σιπιόνι, Σμαΐλοβιτς, Στουρνάρας, Τικνιζάν.