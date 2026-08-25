Ο Ντούσκος αρχίζει την υπεράσπιση του παγκόσμιου τίτλου στο Άμστερνταμ

Ο Στέφανος Ντούσκος είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ και την Τετάρτη (26/8) αρχίζει την υπεράσπιση του τίτλου του στο Άμστερνταμ, ο Πέτρος Γκαϊδατζής έτοιμος για την πρόκριση στον τελικό στο σκιφ ελ. βαρών.

Η δράση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών-γυναικών συνεχίζεται την Τετάρτη (26/8) στο Άμστερνταμ, με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον.

Ο Στέφανος Ντούσκος αρχίζει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου στο σκιφ ανδρών, που κατέκτησε πέρυσι στη Σανγκάη. Θα αγωνιστεί στην 5η από τις επτά προκριματικές σειρές (15:02), με στόχο την κατάληψη μια από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στα ημιτελικά.

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής βρίσκεται ήδη στα ημιτελικά στο σκιφ ελ. βαρών, τώρα ο πρωταθλητής Ευρώπης στο Βαρέζε θα αγωνιστεί στην πρώτη σειρά των ημιτελικών (17:15), με τις τρεις πρώτες θέσεις να δίνουν θέση στην εξάδα του τελικού.

Λίγο αργότερα ( 17:37) οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκας θα αγωνιστούν από την πρώτη διαδρομή της 1ης ημιτελικής σειράς στη δίκωπο και θα χρειαστεί να βελτιώσουν τον χρόνο τους σε σχέση με τον προκριματικό, προκειμένου να είναι στην τριάδα της σειράς και στον τελικό.

Τις ελληνικές συμμετοχές θα ανοίξουν στις 15:34 οι Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μηλένα Κοντού στο διπλό σκιφ, θα αγωνιστούν στον τελικό Γ, για τις θέσεις 13-18.

Η Ελλάδα με το χρυσό μετάλλιο από τον Στέφανο Ντούσκου, έφθασε τα 30 μετάλλια, εκ των οποίων τα οτκώ χρυσά , τα 12 ασημένια και τα 10 χάλκινα, ενώ υπάρχει συνεχής παρουσία της Ελλάδας στον πίνακα των μεταλλίων από το 2005 και μετά.

Το 2014 στον ίδιο στίβο, στο Άμστερνταμ, η Ελλάδα είχε κατακτήσει δυο μετάλλια: Ένα χρυσό στο τετραπλό σκιφ ελαφρών βαρών με τους Λευτέρη και Γιώργο Κονσόλα, Παναγιώτη Μαγδανή και Σπύρο Γιάνναρο οι οποίοι μάλιστα είχαν σημειώσει και παγκόσμιο ρεκόρ 5:42.75 που παραμένει ακόμα ακατάρριπτο, κα

Δύο προκρίσεις για τα ελληνικά πληρώματα

Στο μεταξύ δύο ακόμη προκρίσεις εξασφάλισαν τα ελληνικά πληρώματα την Τρίτη (25/5) κατά τη 2η μέρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών-γυναικών.

Οι Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου κατέλαβαν τη 2η θέση με χρόνο 8:17.75 στον αγώνα κατάταξης για τη διαδρομή που θα αγωνιστούν στο τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών.

Το ελληνικό πλήρωμα που έχει κατακτήσει μετάλλια σε όποιον αγώνα κι αν πήρε μέρος φέτος θα αγωνιστεί στον τελικό την Πέμπτη (27/8), στις 17:10, μαζί με τα πληρώματα της Παραγουάης, της Βραζιλία, της Τυνησία, του Μεξικού και του Περού.

Στα ημιτελικά του τετραπλού σκιφ γυναικών προκρίθηκαν οι Ζωή Φίτσιου, Χριστίνα Μπούρμπου, Βάλια Λυκομήτρου και Έλενα Διαβάτη. Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε στην 5η θέση στη 2η προκριματική σειρά με χρόνο 7:02.43, επίδοση που του χάρισε την πρόκριση, αφού ήταν μέσα στους εξι επιλαχόντες χρόνους του αγωνίσματος.

Το ελληνικό πλήρωμα θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος, την Πέμπτη (27/8), στις 16:47, μετέχοντας στην 1η ημιτελική σειρά, μαζί με τα πληρώματα των Αυστραλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Ολλανδίας, Ιρλανδίας και Κίνας.