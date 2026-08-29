Champions League: Οι πιθανότητες της ΑΕΚ να προκριθεί στην επόμενη φάση
Η ΑΕΚ προκρίθηκε την Τετάρτη (26/08) στην τελική φάση του Champions League, μετά την επιβλητική νίκη με 4-0 κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας μέσα στην «Allwyn Arena», ενώ την Πέμπτη (27/08) έμαθε τους 8 αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase.
Μάλιστα αργότερα μέσα στην ημέρα σήμερα (29/08) αναμένεται να μάθει και το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ημερομηνίες της εκάστοτε αναμέτρησης. Εν αναμονή του προγράμματος λοιπόν, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προβλέπει τις πιθανότητες κάθε ομάδας που βρίσκεται στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης να βρίσκεται μέσα στις 24 πρώτες που προκρίνονται στην επόμενη φαση.
Για την εκπρόσωπο μας στη φετινή εκδοσή του τουρνουά, την ΑΕΚ, τα πράγματα είναι κάπως δύσκολα, αλλά σε καμία περίπτωση ακατόρθωτα. Συγκεκριμένα ο υπερυπολογιστής της δίνει 40,2% πιθανότητες να τερματίσει στην πρώτη 24άδα και να προκριθεί στην επόμενη φάση, κάτι που είχε καταφέρει και ο περσινός μας εκπρόσωπος, ο Ολυμπιακός και μόλις 3,9% να βρίσκεται στην πρώτη 8άδα και να πάρει απευθείας το εισιτήριο για τους «16».
🔵 UCL - league phase projection (29 Aug)— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 29, 2026
📈 Top 8 probabilities:
61% 🇪🇸 Real Madrid
57% 🇩🇪 Bayern München
54% 🏴 Arsenal
53% 🇪🇸 Barcelona
53% 🇫🇷 Paris Saint-Germain
53% 🏴 Liverpool
42% 🏴 Manchester City
33% 🏴 Manchester United
32% 🇮🇹 Internazionale
28% 🇮🇹 Napoli
...
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