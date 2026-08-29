Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ρωσία, ο ΠΑΟΚ πλησιάζει στη μεταγραφή του Ντιέγκο Κόστα της Κρασνοντάρ.

Ο Ρώσος δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ έφερε στο φως της δημοσιότητας μία νέα μεταγραφική υπόθεση για τον ΠΑΟΚ με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Telegram.

Εκείνος ανέφερε πως ο «δικέφαλος του βορρά» πλησιάζει στην απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα της Κρασνοντάρ. Πρόκειται για 27χρονο Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό, που έχει συμβόλαιο με τη ρωσική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Εκείνος αποκτήθηκε από τους Ρώσους το καλοκαίρι του 2025 από τη Σάο Πάολο αντί 7,5 εκατ. ευρώ και το 2025 κατέκτησε μαζί της το πρωτάθλημα της χώρας. Ο Ρώσος ρεπόρτερ ανέφερε πως οι συζητήσεις αφορούν deal δανεισμού με οψιόν που θα φτάνει τα 8 εκατ. ευρώ.

Diego Costa close to join PAOK on loan with option to buy of €8m

Parties are finalizing deal

(@OnooQ)



Krasnodar close to sign Maizon Rodriguez

Clubs finalize payment details, after which the deal should be completed

(@andreypankovvv) https://t.co/ckDokOJ1J0 pic.twitter.com/UnpairJAVP August 29, 2026

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