Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ ανδρών, που προστέθηκε στα τέσσερα ασημένια που έχει στη συλλογή του από το αγώνισμα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Στέφανος Ντούσκος για 5η διαδοχική διοργάνωση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κωπηλασίας ανέβηκε στο βάθρο στο σκιφ ανδρών και μετά τα τέσσερα ασημένια (2022, 2023, 2024, 2025), τώρα φόρεσε στο στήθος του το χάλκινο στο πρωτάθλημα Ευρώπης στη λίμνη Βαρέζε.

Ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής στη Σαγκάη, αγωνιζόμενος από την 1η διαδρομή, προσπάθησε να κάνει το πολυπόθητο βήμα παραπάνω, να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης, τελικά τερμάτισε στην 3η θέση σε 6:40.97.

Ο 29χρονος ολυμπιονίκης του Τόκιο, μετά την 4η θέση στα 500μ. (1:38.57), ανέβηκε στη 2η θέση και διατηρήθηκε σε αυτή, έχοντας πέρασμα 3:19.86 στα 1.000μ. και 5:02.40 στα 1.500μ. Στα τελευταία 500μ. ο Ντούσκος έδωσε μάχη για το ασημένιο μετάλλιο με τον κάτοχο του τίτλου, του Γιαουχένι Ζάλατι, με τον Λευκορώσο να τον προσπερνά και να τερματίζει 2ος με 6:39.94.

Ο Όλιβερ Ζάιντλερ δεν κινδύνευσε, ο Γερμανός ολυμπιονίκης του Παρισιού, επέστρεψε στην κορυφή μετά την ήττα του από τον Ντούσκο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο 30χρονος τερμάτισε 1ος σε 6:36.39, φθάνοντας επίσης στα πέντε μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο σκιφ, με τη διαφορά πως τα τέσσερα είναι χρυσά, ενώ έχει κι ένα χάλκινο.

Ο Ρουμάνος, Μιχάι Τσιρούτα τερμάτισε στην 4η θέση με 6:41.34, ενώ την εξάδα συμπλήρωσαν ο Βέλγος Τριστάν Βαντενμπούς (6:53.32) και ο Ελεβετός, Κάι Σάτζλε (6:54.88).



H Ελλάδα στην 5η θέση των μεταλλίων

Η εθνική ομάδα κατέκτησε τρία μετάλλια (ένα χρυσό και δύο ασημένια) την Κυριακή (2.8), τελευταία μέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βαρέζε. Συνολικά η Ελλάδα κατέκτησε πέντε μετάλλια (ένα χρυσό, δύο ασημένια, δύο χάλκινα), που την έφεραν στην 5η θέση του πίνακα μεταλλίων.



