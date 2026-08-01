Ο Στέφανος Ντούσκος μετρά τέσσερα ασημένια μετάλλια στο σκιφ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κωπηλασίας και την Κυριακή (2/8) θα είναι στους έξι φιναλίστ, αυτή τη φορά στη λίμνη Βαρέζε.

Ο Στέφανος Ντούσκος για 5η φορά στην καριέρα του θα δώσει το «παρών» σε τελικό του σκιφ σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας.

Ο 29χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής πέρυσι στη Σαγκάη, το μεσημέρι της Κυριακής (2/8, 13:52, ΕΡΤ 2 Σπορ) θα είναι στους έξι φιναλίστ στο σκιφ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βαρέζε, με στόχο να... ξεκολλήσει από τα τέσσερα ασημένια μετάλλια στη διοργάνωση (2022, 2023, 2024, 2025) κι αν είναι δυνατό να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης.

Ο ολυμπιονίκης του Τόκιο, θα έχει δύσκολο έργο, θα αγωνιστεί σε έναν από τους εξωτερικούς διαδρόμους, καθώς πέρασε με τον 6ο χρόνο.

Ο Ντούσκος οδήγησε τη 2η ημιτελική σειρά μέχρι τα 1.500μ., στα τελευταία 500μ. υποχώρησε στην 3η θέση, τερματίζοντας σε 6:49.13, χωρίς βέβαια να κινδυνέψει να μείνει εκτός του τελικού Α'.

Τον Έλληνα ολυμπιονίκη προσπέρασαν ο Ρουμάνος, Μιχάι Τσιρούτα (6:46.30) και ο Ελβετός, Κάι Σάετζλε (6:46.30).

Στην 1η ημιτελική σειρά, ο Γερμανός ολυμπιονίκης του Παρισιού, Όλιβερ Ζάιντλερ ήταν ο ταχύτερος με 6:37.86 κι ακολούθησαν ο Λευκορώσος πρωταθλητής Ευρώπης, Γιαουχένι Ζάλατι, σε 6:43.21 και ο Βέλγος Τριστάν Βαντενμπούσε σε 6:45.99.