Η Γαβριέλα Λιόλιου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ ελ. βαρών γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών - γυναικών στπ Βαρέζε.

Η Γαβριέλα Λιόλιου συνέχισε τη συλλογή μεταλλίων για την εθνική ομάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών - γυναικών στη λίμνη Βαρέζε.

Η 20χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ ελ. βαρών γυναικών, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στη διοργάνωση με δύο μετάλλια, καθώς το Σάββατο (1/8) μαζί με την Πασχαλίνα Μουρατίδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελ. βαρών γυναικών.

Η Λιόλιου στον τελικό του σκιφ ελ. βαρών πέρασε 1η στα 500μ., ήταν 2η στα 1.000μ και στα 1.500μ., τερματίζοντας τελικά στην 3η θέση σε 7:39.14. Η Μαρία Ζόβνερ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης με 7:30.47, ενώ η Τόσκα Κέτλερ από την Ολλανδία πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 7:36.58.