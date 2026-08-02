Ο Γκαϊδατζής πρωταθλητής Ευρώπης στο σκιφ ελ. βαρών στο Βαρέζε

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής με απίθανη εμφάνιση κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σκιφ ελ. βαρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Βαρέζε.

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής με εντυπωσιακή εμφάνιση έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στο σκιφ ελ. βαρών, χαρίζοντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην εθνική ομάδα στη διοργάνωση που ολοκληρώνεται στη λίμνη Βαρέζε στην Ιταλία.

Ο 25χρονος «χάλκινος» ολυμπιονίκης με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στο Παρίσι, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους αντιπάλους του στον τελικό του σκιγ ελ. βαρών στα νερά της λίμνης Βαρέζε.

Από τα πρώτα μέτρα πήρε την πρωτοπορία, πέρασε τα 500μ σε 1:39.84, τα 1000μ. σε 3:24.09, τα 1500μ. σε 5:08.94 και πέρασε τη γραμμή τερματισμού στα 2.000μ. σε 6:50.92.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Γερμανός, Φάμπιο Κρες με 6:54.63 και το χάλκινο ο Ουκρανός, Ιγκόε Χμάρα με 6:56.80.