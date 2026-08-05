Κούβελος στην εθνική ομάδα κωπηλασίας: «Χαίρομαι που η ανακαίνιση του Σχινιά έφερε τα πρώτα αποτελέσματα»

Θερμή υποδοχή επιφύλαξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, στα μέλη της Εθνικής Ομάδας κωπηλασίας που εκπροσώπησαν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών στο Βαρέζε της Ιταλίας και έφεραν την χώρα μας στην 5η θέση της βαθμολογίας, με ένα χρυσό μετάλλιο, δύο ασημένια και δύο χάλκινα.

Οι δώδεκα αθλητές και αθλήτριες της ελληνικής αποστολής έγιναν δεκτοί στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, όπου ο κ. Κούβελος τους συνεχάρη για την εξαιρετική παρουσία τους και στάθηκε στην ανακαίνιση του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου στο Σχινιά από την ΕΟΕ.

«Όλα αυτό το έργο που γίνεται στην κωπηλασία, έχει μεγάλη αξία και φαίνεται ότι αποδίδει ήδη η ανακαίνιση που κάναμε στο Σχινιά με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι εμφανή με τα μετάλλια σας. Oι συνθήκες έχουν αλλάξει χάρη στην παρέμβαση μας και πιστεύω ότι σύντομα θα είμαστε η πρώτη δύναμη στην κωπηλασία στον κόσμο, γιατί έχουμε όλες τις δυνατότητες και όλες τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσετε και εσείς να φτάσετε ψηλά αλλά και τα παιδιά που έρχονται από πίσω. Γιατί βλέπω και αλλά παιδιά από πίσω να ανεβάζουν τη χώρα όλο και υψηλότερα. Η κωπηλασία αξίζει να είναι το εθνικό άθλημα. Εγώ θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία για το σπουδαίο έργο που κάνει, να ευχαριστήσω όλους τους αθλητές που πραγματικά δίνουν το καλύτερο τους εαυτό, και προσφέρουν αυτό που η χώρα έχει ανάγκη περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και βεβαίως να ευχαριστήσω τους προπονητές, και όλη την ομάδα που υποστηρίζει την προσπάθεια των παιδιών. Εμείς ως ΕΟΕ θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό σας, όπως κάναμε και με την ανακαίνιση του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου στον Σχινιά, με τη στήριξη της Alpha Bank» είπε ο κ. Κούβελος και πρόσθεσε: «Συνεχίστε με τον ίδιο ρυθμό, με την ίδια βούληση, με την ίδια συγκέντρωση και την ίδια αυτοπεποίθηση. Γιατί έρχονται μεγάλοι στόχοι. Όπως ξέρετε, έρχονται Παγκόσμια Πρωταθλήματα, έρχονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες. Ο Ελληνισμός στην Καλιφόρνια και σε όλη την Αμερική έχει κινητοποιηθεί και σας μεταφέρω ένα μήνυμα, ότι παρακολουθούν αυτό που γίνεται και περιμένουν με αγωνία να σας δουν από κοντά, να δουν τις προσπάθειές σας να σας χειροκροτήσουν και να σας συγχαρούν».

Τα συγχαρητήρια του έδωσε στους αθλητές και ο Α’ αντιπρόεδρος της ΕΟΕ και δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, που ήταν στη συνάντηση: «Αυτό που γίνεται στην κωπηλασία, η δουλειά υποδομής που γίνεται αρκετά χρόνια τώρα, σηματοδοτεί ότι έχει αλλάξει εδώ και πολύ καιρό επίπεδο το άθλημα. Επίσης βλέπω την κωπηλασία της πόλης μου. Κάθε χρόνο έχουμε μετάλλια, αποτέλεσμα της σπουδαίας δουλειάς. Είναι μεγάλη ευκαιρία για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή που εκλέξαμε πρόεδρο τον Ισίδωρο Κούβελο, γιατί έχει μία τρέλα που έχει αλλάξει το επίπεδο με το οποίο λειτουργεί η Επιτροπή. Μέχρι τώρα κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα γίνονταν παρεμβάσεις σε υποδομές, όπως η υπόθεση του Σχινιά».

Εκ μέρους των αθλητών μίλησαν οι Ολυμπιονίκες Στέφανος Ντούσκος και Μηλένα Κοντού. «Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνατε με τον Σχινιά και ξέρουμε ότι πάντα μας βοηθάτε, θέλουμε και το κράτος να βοηθήσει» είπε ο Ντούσκος και η Κοντού πρόσθεσε: «Ζούμε τις περισσότερες ημέρες του χρόνου στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο και τα αποτελέσματα που έρχονται και ελπίζω ότι θα συνεχίσουν να έρχονται, είναι αποτέλεσμα της βοήθειας σας και της στήριξης της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας».

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο βάθρο ανέβηκαν:

Χρυσό μετάλλιο: Πέτρος Γκαϊδατζής.

Ασημένια μετάλλια: Μηλένα Κοντού-Ευαγγελία Αναστασιάδου και Λίλα Μουρατίδου-Γαβριέλα Λιόλιου.

Χάλκινα μετάλλια: Στέφανος Ντούσκος, Γαβριέλα Λιόλιου.

Επίσης, στη συνάντηση ήταν οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου, Ανδρέας Μπούρκας, Χριστίνα Μπούρμπου, Έλενα Διαβάτη, Βάλια Λυκομητρου και Ζωή Φίτσιου, ενώ τους συνόδευαν και οι ομοσπονδιακοί προπονητές Δημήτρης Πέτρου, Θανάσης Παλαιοπάνος, ο πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, Βασίλης Πολύμερος, και ο γενικός γραμματέας και έφορος Εθνικών ομάδων, Ρότζερ Γκαττ.