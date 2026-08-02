Ο Πέτρος Γκαϊδατζής έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στο σκιφ ελ. βαρών στο Βαρέζε, όμως η καθυστερημένη έναρξη του προγράμματος στο Βαρέζε έφερε fast track διαδικασίες και στις απονομές.

Η κακοκαιρία το πρωί της Κυριακής (2/8) στο Βαρέζε, έφερε δίωρη και πλέον καθυστέρηση στο πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας του προγράμματος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών-γυναικών.

Αυτό υποχρέωσε τους διοργανωτές να προχωρήσουν με πολύ γρήγορες διαδικασίες το πρόγραμμα των τελικών. Οι απονομές των μεταλλίων-εκτός από τα μονά-έγινε ενόσω τα πληρώματα βρίσκονταν στις βάρκες και χωρίς την ανάκρουση των εθνικών ύμνων.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες έγινε και η απονομή των μεταλλίων στο σκιφ ελ. βαρών, εκεί όπου ο Πέτρος Γκαϊδατζής έφθασε στην κορυφή και στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, που ήρθε να προστεθεί στο χάλκινο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών.



