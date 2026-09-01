Η εθνική ομάδα κωπηλασίας κατέκτησε έξι χρυσά μετάλλια σε αντίστοιχες κούρσες στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα.

Τέσσερα από τα μέλη της εθνικής ομάδας κωπηλασίας που αγωνίστηκαν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, ταξίδεψαν στον Τάραντα της νότιας Ιταλίας και χάρισαν με χαρακτηριστική άνεση έξι χρυσά μετάλλια σε ισάριθμες συμμετοχές στην πρώτη μέρα των αγώνων κωπηλασίας στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Την αρχή σε ατομικό επίπεδο έκανε η Ευαγγελία Αναστασιάδου στο σκιφ γυναικών και συνέχισαν ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ ανδρών, η Ζωή Φίτσιου στο σκιφ ελ. βαρών και ο παγκόσμιος πρωταθλητής Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκιφ ελ. βαρών.

Το 5ο χρυσό μετάλλιο ήρθε από τους Ντούσκο και Αναστασιάδου στο μικτό σκιφ και οι Γκαϊδατζής/Φίτσιου στο μικτό διπλό σκιφ.