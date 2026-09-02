Με την κατάκτηση άλλων τεσσάρων μεταλλίων και την πρώτη θέση στο σχετικό πίνακα στο άθλημα, ολοκλήρωσε η εθνική ομάδα κωπηλασίας την παρουσία της στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα.

Με ακόμα τέσσερα μετάλλια, ένα χρυσό δύο ασημένια κι ένα χάλκινο, ολοκλήρωσαν τα ελληνικά κωπηλατικά πληρώματα τις υποχρεώσεις τους στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα της Ιταλίας.

Συγκριμένα οι Χριστίνα Μπούρμπου και Έλενα Διαβάτη πήραν το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ γυναικών, οι Λίλα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελ. βαρών, οι Άγγελος Αθανασιάδης και Πάρης Κώτσιας το ασημένιο στο διπλό σκιφ ελ. βαρών και οι Νίκος Χωλόπουλος, Κωνσταντίνος Γιαννούλης το χάλκινο στο διπλό σκιφ.

Συνολικά το διήμερο των αγώνων κωπηλασίας η εθνική ομάδα είχε συνολική συγκομιδή 10 μεταλλίων, επτά χρυσά, δύο ασημένια και ένα χάλκινο, καταλαμβάνοντας την 1η θέση στον πίνακα μεταλλίων του αγωνίσματος, με την Ιταλία να ακολουθεί με δύο χρυσά, δύο ασημένια και τρία χάλκινα.