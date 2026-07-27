Μηλένα Κοντού: Το κορίτσι που ό,τι πιάνει γίνεται χρυσός

Η Ελλάδα κυριάρχησε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 που ολοκληρώθηκε την Κυριακή (26/7) στο Ντούισμπουργκ. Με συνολική συγκομιδή τεσσάρων χρυσών και δύο ασημένιων μεταλλίων βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα των μεταλλίων, αφήνοντας πίσω της δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστραλία και η Γερμανία.

Η ελληνική κωπηλασία παγκόσμια δύναμη στην κατηγορία Κ23, με τη Μηλένα Κοντού να συνεχίζει τη συλλογή χρυσών μεταλλίων στη διοργάνωση,

Πριν καλά καλά καλά γίνει είκοσι ενός ετών (23 Σεπτεμβρίου 2005) η κωπηλάτης από τη Μυτιλήνη, στο Ντούισμπουργκ έφθασε στα πέντε συνολικά χρυσά μετάλλια στα παγκόσμια πρωταθλήματα Κ23 και τα πέντε στο διπλό σκιφ, με τους διοργανωτές να κάνουν ειδική αναφορά στην επιτυχία της.

Εδώ η Μηλένα Κοντού έχει ήδη προλάβει σε ηλικία 19 ετών στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς με τη Ζωή Φίτσιου κατέκτησαν στο «Παρίσι 2024» το χάλκινιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Τζιάνι Ποστιλιόνε είδε από νωρίς το ταλέντο της και σε ηλικία 14 ετών την ενέταξε στην εθνική ομάδα.

Ο Ιταλός τεχνικός δεν λάθεψε, η αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Μυτιλήνης και ήδη έχει άλλα δύο χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Κ23 (2022, 2024) και σε επίπεδο γυναικών την τροπαιοθήκη της κοσμούν τρία ασημένια μετάλλια από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Τον Απρίλιο έλαβε πλήρη υποτροφία σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, το Πρίντστον στις ΗΠΑ, όμως η Κοντού προς το παρόν, δεν σταματά να κωπηλατεί.

Πίσω στα πέντε χρυσά μετάλλια στα παγκόσμια πρωταθλήματα Κ23.

Η αρχή έγινε από τη διοργάνωση του Πλόβντιβ το 2023, όταν με την Ευαγγελία Αναστασιάδου έγιναν για πρώτη φορά πρωταθλήτριες κόσμου.

Λίγες ημέρες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, η Μηλένα Κοντού, μαζί ξανά με την Ευαγγελία Αναστασιάδου, διατήρησαν τον τίτλο τους στο Οντάριο του Καναδά, σημειώνοντας μάλιστα παγκόσμιο ρεκόρ στα προκριματικά.

It's a new WORLD ROWING CHAMPIONSHIP BEST TIME in the Under 23 Lightweight Women's Double Sculls for Envangelia Anastasiadou and Dimitra Kontou of Greece 🇬🇷!



The beat their previous time, set in 2023, by 8.65 seconds, for a new time of 6:41.48. #WRCHStCatharines #WRChamps pic.twitter.com/QnhdRxTdif August 18, 2024

Πέρυσι το ελληνικό πλήρωμα άλλαξε, όμως το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο, η Κοντού με τη Βάλια Λυκομήτρου κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση στο Πόζναν.

Τη βδομάδα που πέρασε η Κοντού κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια στο Ντούισμπουργκ: Το συνηθισμένο με τη 19χρονη Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ και με τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη στο νέο αγώνισμα του διπλού μεικτού.

Και επειδή οι αγώνες δεν σταματούν, η Μηλένα Κοντού σμίγει ξανά με την Ευαγγελία Αναστασιάδου, για το διπλό σκιφ, που στο τέλος της βδομάδας θα διεκδικήσει μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών στη λίμνη του Βαρέζε.