Ο Γκαϊδατζής με τον καλύτερο χρόνο στον τελικό στο σκιφ ελ. βαρών στο ευρωπαϊκό του Βαρέζε
Ο Πέτρος Γκαϊδατζής πέρασε με εντυπωσιακό τρόπο στον τελικό του σκιφ ελ. βαρών ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας, που άρχισε την Παρασκευή (31/7) στη λίμνη Βαρέζε.
Ο 25χρονος «χάλκινος» ολυμπιονίκης του Παρισιού στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, με 6:51.63 σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις προκριματικές σειρές στο σκιφ ελ. βαρών στο Βαρέζε κι έβαλε πλώρη για το χρυσό μετάλλιο στον τελικό της Κυριακής (2/8, 12:52), καθώς τον 2ο καλύτερο χρόνο είχε ο Γερμανός, Φάμπιο Κρες, με 6:55.94.
Επίσης, σε αγώνα για τον καταρτισμό των διαδρομών στον τελικό του σκιφ ελ βαρών γυναικών (Κυριακή, 2/8, 12:37), η Γαβριέλα Λιόλιου πήρε την 4η θέση με χρόνο 7:49.07.
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Με την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, η εθνική ομάδα συνολικά μέτρησε έξι προκρίσεις σε τελικούς και μια σε ημιτελικό.
Το πρόγραμμα των Ελλήνων
Σάββατο (1/8)
- 11:23 Σκιφ Ανδρών: Στέφανος Ντούσκος (Ημιτελικός)
- 12:04 Δίκωπος Ανδρών: Αντώνης Παπακωνσταντίνου-Ανδρέας Μπούρκας (Τελικός)
- 12:19 Διπλό σκιφ Γυναικών: Μηλένα Κοντού-Ευαγγελία Αναστασιάδου (Τελικός)
- 13:32 Τετραπλό σκιφ Γυναικών: Χριστίνα Μπούρμπου-Έλενα Διαβάτη-Βάλια Λυκομητρου-Ζωή Φίτσιου (Τελικός)
- 14:17 Διπλό σκιφ ελ.βαρών Γυναικών Πασχαλίνα Μουρατίδου-Γαβριέλα Λιόλιου (Τελικός)
Κυριακή
- 12:37 Σκιφ ελ. Βαρών Γυναικών: Γαβριέλα Λιόλιου (Τελικός)
- 12:52 Σκιφ ελ. Βαρών Ανδρών: Πέτρος Γκαϊδατζής (Τελικός)
- 13:52 Σκιφ Ανδρών : Στέφανος Ντούσκος ΤΕΛΙΚΟΣ (πιθανή πρόκριση από ημιτελικ
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