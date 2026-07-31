Ο Γκαϊδατζής με τον καλύτερο χρόνο στον τελικό στο σκιφ ελ. βαρών στο ευρωπαϊκό του Βαρέζε

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στα προκριματικά στο σκιφ ελ. βαρών ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Βαρέζε και την Κυριακή θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο.

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής πέρασε με εντυπωσιακό τρόπο στον τελικό του σκιφ ελ. βαρών ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας, που άρχισε την Παρασκευή (31/7) στη λίμνη Βαρέζε.

Ο 25χρονος «χάλκινος» ολυμπιονίκης του Παρισιού στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, με 6:51.63 σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις προκριματικές σειρές στο σκιφ ελ. βαρών στο Βαρέζε κι έβαλε πλώρη για το χρυσό μετάλλιο στον τελικό της Κυριακής (2/8, 12:52), καθώς τον 2ο καλύτερο χρόνο είχε ο Γερμανός, Φάμπιο Κρες, με 6:55.94.

Επίσης, σε αγώνα για τον καταρτισμό των διαδρομών στον τελικό του σκιφ ελ βαρών γυναικών (Κυριακή, 2/8, 12:37), η Γαβριέλα Λιόλιου πήρε την 4η θέση με χρόνο 7:49.07.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, η εθνική ομάδα συνολικά μέτρησε έξι προκρίσεις σε τελικούς και μια σε ημιτελικό.



Το πρόγραμμα των Ελλήνων

Σάββατο (1/8)

11:23 Σκιφ Ανδρών: Στέφανος Ντούσκος (Ημιτελικός)

12:04 Δίκωπος Ανδρών: Αντώνης Παπακωνσταντίνου-Ανδρέας Μπούρκας (Τελικός)

12:19 Διπλό σκιφ Γυναικών: Μηλένα Κοντού-Ευαγγελία Αναστασιάδου (Τελικός)

13:32 Τετραπλό σκιφ Γυναικών: Χριστίνα Μπούρμπου-Έλενα Διαβάτη-Βάλια Λυκομητρου-Ζωή Φίτσιου (Τελικός)

14:17 Διπλό σκιφ ελ.βαρών Γυναικών Πασχαλίνα Μουρατίδου-Γαβριέλα Λιόλιου (Τελικός)

Κυριακή