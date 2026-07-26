Οι Μηλένα Κοντού και Κωνσταντίνος Γιαννούλης με το χρυσό μετάλλιο στο διπλό μεικτό, ολοκλήρωσαν τον θρίαμβο της εθνικής ομάδας, που αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασία Κ23 στο Ντούισμπουργκ.



Με την κατάκτηση μεταλλίων στην τελευταία ημέρα των αγώνων, έκλεισε η θριαμβευτική παρουσία της εθνικής ομάδας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 στο Ντούισμπουργκ.

Συνλικά η Ελλάδα συγκέντρωσε έξι μετάλλια στη διοργάνωση (τέσσερα χρυσά, δύο ασημένια) και βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα μεταλλίων!



H αρχή την Κυριακή (26/7) έγινε με τις Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου που πήραν τη 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο στο τελικό του διπλού σκιφ ελ βαρών.

Και η συλλογή μεταλλίων ολοκληρώθηκε με τον θρίαμβο από τη Μηλένα Κοντού και τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη στο νέο αγώνισμα του διπλού μεικτού, το ελληνικό πλήρωμα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σε 6:34.26, με τη Ρουμανία (6:34.75) και τη Γερμανία (6:43.14) να κλείνουν την τριάδα.

Η Μηλένα Κοντού, που ήταν 1η το Σάββατο με την Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ γυναικών, μετρά πλέον πέντε χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα Κ23!

Ασημένιο οι Καούδης και Χωλόπουλος



Ενδιάμεσα ήρθαν δύο ασημένια μετάλλια.

Ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης πήρε τη 2η θέση στο τελικό του σκιφ ελ βαρών δίνοντας μάχη ακόμα και για το χρυσό τερματίζοντας σε χρόνο 7:00.62, πίσω από τον Πορτογάλο, Ζοάο Βελόζο (6:59.96)

Ο Νίκος Χωλόπουλος, με μια αντεπίθεση διαρκείας μετά τα 1.500μ. από την 5η θέση βρέθηκε στη 2η θέση στο σκιφ ανδρών, τερματίζοντας σε 6:58.14, μπροστά από τον Δανό, Αουγκούστ Βίσχολμ (6:58.20), με τον Πορτογάλο, Ντιόγκο Γκονσάλβες να κατακτά το χρυσό σε 6:54.18.