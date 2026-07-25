Oι Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και ο Ανδρέας Μπούρκας αναδείχθηκαν πρωταθλητές κόσμου στη δίκωπο άνευ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ23 στο Ντούισμπουργκ.

Ο Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και ο Ανδρέας Μπούρκας έγραψαν μια ακόμη «χρυσή» σελίδα στην ιστορία της ελληνικής κωπηλασίας, με τους 19χρονους να αναδεικνύονται παγκόσμιοι πρωταθλητές Κ23 στη δίκωπο άνευ στο Ντούισμπουργκ.

Από τα ημιτελικά της Παρασκευής (24/7) το ελληνικό πλήρωμα έδειξε ότι πάει για το χρυσό μετάλλιο και στον τελικό κυριάρχησε.

Οι Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας πήραν από τα πρώτα μέτρα την πρωτοπορία και δεν την έχασαν ποτέ, καλύπτοντας τα 2.000 μέτρα της διαδρομής σε 6:29.26, ενώ στον ημιτελικό ήταν οι ταχύτεροι με 6:34.00.

Άφησαν πίσω τους στη 2η το πλήρωμα της Αυστραλίας, που τερμάτισε σε 6:32.91 και στην 3η θέση αυτό της Ρουμανίας, που σημείωσε 6:32.99. Ακολούθησαν οι Ιταλία (6:33.89), Μ. Βρετανία (6:36.13) και Βέλγιο (6:42.09).

Νωρίτερα οι Παναγιώτα Καλαϊτζή και Νεφέλη Ντάρα τερμάτισαν στην 3η θέση του τελικού Β' και 9η στη γενική κατάταξη στη δίκωπο των κοριτσιών. Το ελληνικό πλήρωμα σημείωσε χρόνο 7:24.23 κερδίζονται πολλές εμπειρίες από τη συμμετοχή τους.

Οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Απόστολος Λυκομήτρος, με την κατάκτηση της 5ης θέσης στον Τελικό Β ' στο διπλό σκιφ σε 6:29.06 και 11ης στη γενική, ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

