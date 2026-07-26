Η Γαβριέλα Λιόλιου και η Πασχαλίνα Μουρατίδου κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελ. βαρών γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ23 στο Ντούισμπουργκ.

Η συλλογή χρυσών μεταλλίων συνεχίστηκε για την εθνική ομάδα κωπηλασίας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ23 στο Ντούισμπουργκ.

Η Γαβριέλα Λιόλιου και η Πασχαλίνα Μουρατίδου ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου στο διπλό σκιφ ελ. βαρών γυναικών, στον τελικό του αγωνίσματος που έγινε με τέσσερις συμμοτοχές, το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε στην 1η θέση με 7:01.98, χαρίζοντας στην εθνική ομάδα το 3ο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση στην πόλη της Γερμανίας.

Είχαν προηγηθεί το Σάββατο τα χρυσά μετάλλια από τη Μηλένα Κοντού και την Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ γυναικών και από τους Αλέξανδρο Χατζηαυγουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα στη δίκωπο άνευ.

Η 18χρονη Μουρατίδου και η 20χρονη Λιόλιου, άφησαν πίσω τους τα πληρώματα της Γαλλίας (7:05.86), της Γερμανίας (7:12.56) και της Ιταλίας (7:17.27) και επανέλαβαν την περσινή τους επιτυχία που είχαν αναδειχθεί χρυσές τόσο στο παγκόσμιο όσο και στο Ευρωπαϊκό