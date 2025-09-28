Ο Στέφανος Ντούσκος είναι πρωταθλητής κόσμου με κάθε επισημότητα, καθώς στο Gala για την τελετή λήξης του Παγκόσμιου πρωταθλήματος κωπηλασίας του απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο. Δείτε την απονομή...

Το χρυσό μετάλλιο του σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας περάστηκε γύρω από το λαιμό του Στέφανου Ντούσκου. Ο Έλληνας κωπηλάτης έκανε συγκλονιστική εμφάνιση στον τελικό, όπου με 6:36.75 τερμάτισε στην πρώτη θέση της κούρσας.

Σε αντίθεση με τις άλλες απονομές, οι οποίες έγιναν επί τόπου, αυτή του Στέφανου Ντούσκου και των τελικών της τελευταίας ημέρας έγιναν στο Gala της τελετής λήξης της διοργάνωσης που έλαβε χώρα στη Σανγκάη.

Η απονομή του Στέφανου Ντούσκου

