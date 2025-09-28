Ντούσκος: Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Έλληνα πρωταθλητή κόσμου (vid)
Το χρυσό μετάλλιο του σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας περάστηκε γύρω από το λαιμό του Στέφανου Ντούσκου. Ο Έλληνας κωπηλάτης έκανε συγκλονιστική εμφάνιση στον τελικό, όπου με 6:36.75 τερμάτισε στην πρώτη θέση της κούρσας.
- Η «χρυσή» κούρσα του Στέφανου Ντούσκου: Η απίστευτη «επίθεσή» του που από 3ος εκτοξεύθηκε στην 1η θέση!
Σε αντίθεση με τις άλλες απονομές, οι οποίες έγιναν επί τόπου, αυτή του Στέφανου Ντούσκου και των τελικών της τελευταίας ημέρας έγιναν στο Gala της τελετής λήξης της διοργάνωσης που έλαβε χώρα στη Σανγκάη.
Η απονομή του Στέφανου Ντούσκου
