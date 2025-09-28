Ντούσκος: Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Έλληνα πρωταθλητή κόσμου (vid)

Δημήτρης Μύτικας
Στέφανος Ντούσκος, Χρυσό μετάλλιο, απονομή

bet365

Ο Στέφανος Ντούσκος είναι πρωταθλητής κόσμου με κάθε επισημότητα, καθώς στο Gala για την τελετή λήξης του Παγκόσμιου πρωταθλήματος κωπηλασίας του απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο. Δείτε την απονομή...

Το χρυσό μετάλλιο του σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας περάστηκε γύρω από το λαιμό του Στέφανου Ντούσκου. Ο Έλληνας κωπηλάτης έκανε συγκλονιστική εμφάνιση στον τελικό, όπου με 6:36.75 τερμάτισε στην πρώτη θέση της κούρσας.

Σε αντίθεση με τις άλλες απονομές, οι οποίες έγιναν επί τόπου, αυτή του Στέφανου Ντούσκου και των τελικών της τελευταίας ημέρας έγιναν στο Gala της τελετής λήξης της διοργάνωσης που έλαβε χώρα στη Σανγκάη.

Η απονομή του Στέφανου Ντούσκου

Δείτε Επίσης

Ντούσκος: Τα συγχαρητήρια του Ισίδωρου Κούβελου στον πρωταθλητή κόσμου
Ντούσκος,

Δείτε την εκπομπή Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα