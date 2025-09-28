Ο Στέφανος Ντούσκος αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου στο μονό σκιφ ανδρών του Παγκόσμιου πρωταθλήματος κωπηλασίας, με τον Ισίδωρο Κούβελο να το συγχαίρει για το τεράστιο επίτευγμά του.

Μετά το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ακόμη ένα χρυσό προστέθηκε στη μεταλλιοθήκη του Στέφανου Ντούσκου προερχόμενο από την Άπω Ανατολή, μετά την εκπληκτική παρουσία του στο μονό σκιφ ανδρών του Παγκόσμιου πρωταθλήματος κωπηλασίας.

Την επιτυχία αυτή για τα ελληνικά χρώματα συνεχάρη ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), Ισίδωρος Κούβελος, χαρακτηρίζοντας ως γίγαντα τον Γιαννιώτη κωπηλάτη.

Μάλιστα, στη δήλωση για τα συγχαρητήρια στον πρωταθλητή κόσμου, ο Ισίδωρος Κούβελος κάνει αναφορά στην ανακατασκευή του Ολυμπιακού κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά. Ευχήθηκε η επιτυχία του Έλληνα να δώσει την απαραίτητη ώθηση για ν' αποφασιστεί αυτό το έργο.

Η δήλωση του Ισίδωρου Κούβελου

«Μπράβο γίγαντα Στέφανε μας έκανες πάλι περήφανους. Πάμε τώρα δυνατά για το Λος Αντζελες! Εύχομαι η νίκη σου να δώσει ώθηση ώστε να αποφασισθεί η ανακατασκευή του Ολυμπιακού κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά»

