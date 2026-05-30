Με επίσημη ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους για τα εισιτήρια διαρκειάς και γνωστοποίησε σημαντική αλλαγή για τους περσινούς κατόχους.

Οι «ερυθρόλευκοι» μέσω επίσημης ανακοίνωσής τους ενημέρωσαν πως μόνο για φέτος, οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας θα έχουν το δικαίωμα να ανανεώσουν τη θέση τους με τις τιμές του 2ου πίνακα έως και το τέλος της πρώτης περιόδου ανανεώσεων (σσ έως 4/6).

Αυτό συνέβη διότι (όπως εξηγείται) υπήρξαν πολλά αιτήματα από τους φιλάθλους των Πειραιωτών περί ανανέωσης της παρουσίας τους στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη σεζόν 2026-2027.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας οι οποίοι είχαν 13 παρουσίες και κάτω την αγωνιστική περίοδο 2025-26 και δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους την 1η περίοδο για τη σεζόν 2026-27, ότι ύστερα από πολλά αιτήματα των φιλάθλων μας για διατήρηση των θέσεων τους με την αξία του 2ου πίνακα τιμών, κατ’ εξαίρεση και μόνο για την φετινή χρονιά, όσοι επιθυμούν, θα μπορούν να ανανεώσουν την θέση τους με τις τιμές του 2ου πίνακα έως το τέλος της 1ης περιόδου (Πέμπτη 4/6 στις 15:00) στο www.olympiacos.org.

Οι ανωτέρω φίλαθλοι δεν θα έχουν δικαίωμα για αλλαγή θέσης στην 2η περίοδο.