Ο Φάντερμπεργκ είναι κομβικός στόχος για τον Ηρακλή, με την ομάδα του Γηραιού να κάνει την προσπάθειά του προκειμένου να κτατήσει τον Αμερικανό στην Θεσαλονίκη,

Ο Ηρακλής θέλει να εμφανίσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο τη σεζόν 2026 – 2027, με τον Γηραιό, σε αυτό το πλαίσιο, να κάνει προσπάθεια να κρατήσει τον Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ.

Ο Φάντερμπεργκ συμφώνησε πέρσι το καλοκαίρι με τον Ηρακλή και στην πρώτη του σεζόν στην Stoiximan GBL έγραψε εξαιρετικά νούμερα, μετρώντας 13.2 πόντους και 5.5 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Ο 29χρονος ψηλός (2.08) έχει πρόταση στα χέρια του ύψους 180 χιλιάδων Ευρώ, όμως ακόμη δεν έχει συμφωνήσει, με τον Ηρακλή να κάνει την προσπάθειά του, προκειμένου να τον πείσει να μείνει.

Γενικά στον Ηρακλή θέλουν να ανεβάσουν το μπάτζετ, φτάνοντάς το στο 1 εκατομμύριο συνολικά, ενώ στόχος της ομάδας είναι πάντα να παίξει στο FIBA Europe Cup, οπότε σε αυτό το πλαίσιο θέλει και να κρατήσει τον Φάντερμπεργκ.