Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Μάρκους Ράσφορντ θέλει να παραμείνει στη Μπαρτσελόνα και δεν σκέφτεται την επιστροφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Mundo Deportivo», ο Μάρκους Ράσφορντ παραμένει επικεντρωμένος στην παραμονή του στη Μπαρτσελόνα, ενώ παράλληλα δηλώνει απρόθυμος να επιστρέψει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ωστόσο, οποιαδήποτε μόνιμη μετακίνηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας. Αναλυτικότερα, η Μπαρτσελόνα έχει οψιόν αγοράς περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Άγγλο επιθετικό να αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η ρήτρα.

Παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να έχει συμβόλαιο με τους «κόκκινους διαβόλους» μέχρι το 2028, ο 28χρόνος διεθνής λέγεται ότι είναι αποφασισμένος να μην επιστρέψει στο Ολντ Τράφορντ, καθώς επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία. Έχει προσαρμοστεί καλά στα αποδυτήρια των Καταλανών και απολαμβάνει να εργάζεται υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ, γεγονός που έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην επιθυμία του να παραμείνει.

Πηγές κοντά στον παίκτη αναφέρουν ότι ο Ράσφορντ δεν ανησυχεί από τη μεταγραφή του Άντονι Γκόρντον στους «Μπλαουγκράνα», παρόλο που ο πρώην άσος της Νιούκαστλ μπορεί να αγωνιστεί σε παρόμοιους επιθετικούς ρόλους.

Η Μπαρτσελόνα δεν έχει ενημερώσει ακόμη τον 28χρόνο ότι δεν αποτελεί μέρος των σχεδίων της για την επόμενη χρονιά, γεγονός που τον έχει ενθαρρύνει να παραμείνει υπομονετικός παρά το ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Πιστεύεται επίσης ότι είναι ανοιχτός τακτικά, φτάνοντας στο σημείο να λειτουργεί σε ευρύτερους επιθετικούς ρόλους ανάλογα με τις αλλαγές που θα προκύψουν στην ομάδα.