Ο Στέφανος Ντούσκος πραγματοποίησε μία εξαιρετική κούρσα στον τελικό του Παγκόσμιου πρωταθλήματος και ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Δείτε τη «χρυσή» κούρσα του...

Πρωταθλητής κόσμου αναδείχθηκε ο Στέφανος Ντούσκος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας, το οποίο λαμβάνει χώρα στη Σανγκάη.

Όπως είχε κάνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, ο Έλληνας κωπηλάτης κατέκτησε το χρυσό στον τελικό με μία συγκλονιστική κούρσα. Κρατήθηκε στην πρώτη τριάδα και στα τελευταία 1000 μέτρα έκανε τη δική του αντεπίθεση για να τερματίσει πρώτος.

Ο χρόνος που πραγματοποίησε ήταν 6:36.57, αφήνοντας πίσω του τους κωπηλάτες από Γερμανία και Λευκορωσία με χρόνους 6:37.17 και 6:38.60 αντίστοιχα.