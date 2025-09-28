Ντούσκος: Η «χρυσή» κούρσα του στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας
Πρωταθλητής κόσμου αναδείχθηκε ο Στέφανος Ντούσκος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας, το οποίο λαμβάνει χώρα στη Σανγκάη.
Όπως είχε κάνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, ο Έλληνας κωπηλάτης κατέκτησε το χρυσό στον τελικό με μία συγκλονιστική κούρσα. Κρατήθηκε στην πρώτη τριάδα και στα τελευταία 1000 μέτρα έκανε τη δική του αντεπίθεση για να τερματίσει πρώτος.
Ο χρόνος που πραγματοποίησε ήταν 6:36.57, αφήνοντας πίσω του τους κωπηλάτες από Γερμανία και Λευκορωσία με χρόνους 6:37.17 και 6:38.60 αντίστοιχα.
Δείτε τη χρυσή κούρσα του Στέφανου Ντούσκου
