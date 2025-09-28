Εμφανώς συγκινημένος και κουρασμένος από την προσπάθεια του στον τελικό, ο Στέφανος Ντούσκος αφιέρωσε το χρυσό μετάλλιο στους Έλληνες, τονίζοντας πως ήταν η κούρσα της ζωή του.

Ο Στέφανος Ντούσκος αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου στο σκιφ ανδρών του πρωταθλήματος στη Σανγκάη. Τα έδωσε όλα στον τελικό και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 6:36.75

Σε δηλώσεις του ο Έλληνας κωπηλάτης αφιέρωσε το μετάλλιο στους συμπατριώτες του, υπογραμμίζοντας πως πήγε εξαιρετικά η κούρσα, μένοντας κοντά στις πρώτες θέσεις.

Έκανε ξεκάθαρο πως αυτό το επίτευγμα δεν τον επαναπαύει, λέγοντας πως μετά από αυτό θέλει να κινητοποιήσει παιδιά να ασχοληθούν με την κωπηλασία για να καταλήξει με την ατάκα «μου πάει η Μέση Ανατολή» κάνοντας αναφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Οι δηλώσεις του Στέφανου Ντούσκου

«Το πίστευα! Είμαι και πολύ κουρασμένος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τον θεό που μου έδωσε τη δύναμη και σε όλους όσους με στηρίζουν. Ήθελα να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Δούλεψε η κούρσα ρολόι. Μόλις είδα στα 1000 μέτρα ότι δεν φεύγουν, το πίστεψα ακόμη περισσότερο. Μέχρι τα τελευταία μέτρα έκανα υπομονή. Έλεγα κράτα λίγο ακόμη. Τα τελευταία μέτρα ήταν πολύ δύσκολα. Έδωσα όλη την ψυχή μου για να τα καταφέρω.

Αυτό το μετάλλιο είναι για όλους τους Έλληνες. Ήταν η κούρσα της ζωής μου. Μάλλον μου πάει η Μέση Ανατολή. Ήξερα ότι είχα πιθανότητες για το μετάλλιο. Ελπίζω με αυτό που έκανα να κινητοποιηθούν κι άλλα παιδιά. Μπορεί να είμαστε μικροί σε σχέση με τους άλλους αλλά για εμάς μετράει η ελληνική ψυχή. Γι' αυτό προσπαθούμε όλοι, για ένα μετάλλιο.

Προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να καταξιωθούμε. Να μην επαναπαυθούμε. Έρχεται μία νίκη αλλά δεν πρέπει να παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Στόχος είναι ένα Ολυμπιακό μετάλλιο και στο Λος Άντζελες. Τώρα μπορώ να γελάσω».