Ξανά στο προσκήνιο ο Μπαλογκάν: Ακυρώθηκε η μεταγραφή του στην Έβερτον!
Ξανά στο προσκήνιο του ποδοσφαιρικού πλανήτη αλλά και πάλι για λάθος λόγο βρίσκεται ο Φολαρίν Μπαλογκάν, μετά το «ναυάγιο» της μεταγραφής του στην Έβερτον.
Ο Αμερικανός στράικερ που αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ελέω της κόκκινης κάρτας που δέχθηκε και η οποία... ακυρώθηκε ουσιαστικά, αφού αγωνίστηκε κανονικά στο επόμενο ματς των ΗΠΑ, είναι στα πρώτα θέματα των Άγγλων.
Ανήμερα της deadline day βρέθηκε στο Μερσεϊσάιντ προκειμένου να περάσει ιατρικά και να υπογράψει με τα «Ζαχαρωτά», όμως ένα θέμα που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, με το αγγλικό κλαμπ να επαναδιαπραγματεύεται τους όρους της συμφωνίας με τη Μονακό.
Σύμφωνα με το Sky Sports, και ο ίδιος ο παίκτης άρχισε να σκέφτεται... διαφορετικά και εν τέλει φέρεται να άλλαξε γνώμη, με αποτέλεσμα το deal να χαλάσει και εν τέλει να επηρεάσει και τη διαφαινόμενη μετακίνηση του Λαμιν Καμαρά από τους Μονεγάσκους στην Τσέλσι, που επίσης δεν πραγματοποιήθηκε.
🚨⛔️ BREAKING: Folarin Balogun deal OFF.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026
After Lamine Camara-Chelsea called OFF due to AS Monaco selling Balogun… also Balogun deal has now collapsed.
Monaco have been informed - following @_pauljoyce. pic.twitter.com/ccMr06J47p
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