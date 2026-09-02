Ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Νόα Άλεν ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Ίντερ Μαϊάμι με προορισμό τη Σικάγο Φάιρ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Όπως όλα δείχνουν ο Νόα Άλεν θα αποχωρήσει από την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι για να γίνει ο νέος παίκτης της Σικάγο Φάιρ. Ο Έλληνας αμυντικός, παρά τα όσα ακούστηκαν για μία πιθανή μετακόμιση του στην Ευρώπη, θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS.

Ο σύλλογος από το Σικάγο θα βγάλει από τα ταμεία του πάνω από 2,5 εκατομμυρία ευρώ (3 εκατομμύρια δολάρια) για τη μεταγραφή του 22χρόνου οπισθοφύλακα, ο οποίος θα υπογράψει μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα και θα γίνει συμπαίκτης με τον θρυλικό Πολωνό επιθετικό Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

🚨Noah Allen deja el Inter Miami y se marcha al Chicago Fire.

*️⃣El traspaso se hizo en u$s 3M.

🤝@tribuna_ftbl ⬇️https://t.co/iWuRdw4FAD September 1, 2026

Ο Άλεν ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Ίντερ Μαϊάμι και το 2022 έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, συμπτωματικά μάλιστα σε έναν αγώνα κόντρα στη Σικάγο Φάιρ. Πραγματοποίησε 132 εμφανίσεις με την φανέλα του συλλόγου από τη Φλόριντα, με συνολικό απολογισμό 3 γκολ και 7 ασίστ.

Παράλληλα από το 2025 και έπειτα είναι διεθνής με την Εθνική Ελλάδος Κ21, με την οποία έχει καταγράψει 8 συμμετοχές.