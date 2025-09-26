Στη σημασία της ευχαρίστησης του αγώνα και κάθε κουπιάς στον τελικό του Παγκόσμιου πρωταθλήματος κωπηλασίας στο διπλό σκιφ γυναικών έδωσαν βάση στις δηλώσεις τους οι Ζωή Φίτσιου και Ευαγγελία Αναστασιάδου...

Στην έκτη θέση της τελικής κούρσας στο διπλό σκιφ γυναικών τερμάτισαν οι Ζωή Φίτσιου και Ευαγγελία Αναστασιάδου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας, που λαμβάνει χώρα στη Σανγκάη.

Οι δύο νεαρές κωπηλάτριες στάθηκαν στο γεγονός ότι ήταν δύσκολο το έργο τους στον τελικό, μιας και δεν ένιωθαν καλά τόσο στο ρυθμό τους όσο και στη βάρκα. Έκαναν ξεκάθαρο πως η κατηγορία αυτή μπορεί να είναι καινούρια γι' αυτές, αλλά μπορούν να κάνουν ταχύτερους χρόνους.

Αμφότερες έμειναν με την πικρία για το γεγονός ότι δεν έκαναν μία πιο ανταγωνιστική κούρσα, αλλά τόνισαν πως σημασία είχε να ευχαριστηθούν τον τελικό.

Οι δηλώσεις της Ζωής Φίτσιου και Ευαγγελίας Αναστασιάδου

«Σίγουρα είναι ένα μεγάλο βήμα, μία καινούρια κατηγορία. Δείξαμε στις προηγούμενες διοργανώσεις πως μπορούμε να σταθούμε παρότι είμαστε πιο μιρκόσωμες και ελαφριές συγκριτικά με τις υπόλοιπες αθλήτριες.

Θέσαμε πολύ υψηλά το στόχο γι' αυτή τη βάρκα, δουλέψαμε πολύ όλο το καλοκαίρι και η απογοήτευση έρχεται περισσότερο από το γεγονός ότι θέλαμε να κάνουμε πιο γρήγορη κούρσα και να κάνουμε ένα ανταγωνιστικό κλείσιμο σε αυτόν τον κύκλο. Κι αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι καλώς ή κακώς. Τώρα το θέμα είναι η διαχείριση αυτού του γεγονότος, δηλαδή αν θα το κάνουμε προτέρημα και όχι κάτι που θα μας ρίξει».

Για τον τελικό ως εμπειρία - σκαλοπάτι για την επίτευξη του επόμενου στόχου:

«Είναι το... σκαλοπάτι για τον επόμενο μας στόχο. Αν και δεν νιώθαμε όπως θα έπρεπε, τη βάρκα και το πώς θα έπρεπε να πηγαίνουμε, καταφέραμε να μπούμε στον τελικό του Παγκόσμιου. Ευελπιστούμε πως θα γινόμαστε καλύτερες. Έχουμε αποδείξει πως μπορούμε να κάνουμε και ταχύτερη κούρσα, αλλά δεν βγαίνει πάντα. Δεν είναι η καλύτερη στιγμή μας, αλλά υπάρχει και συνέχεια»

Για το πώς έζησαν τον τελικό:

«Πριν μπούμε στον τελικό είπαμε πως δεν μας νοιάζει το αποτέλεσμα. Είτε βγαίναμε πρώτες, είτε τελευταίες για εμάς ήταν το ίδιο. Θέλαμε να ευχαριστηθούμε την κούρσα, μέχρι την τελευταία κουπιά, κάθε μέτρο. Αυτό είναι που έχει σημασία. Να ζούμε τον αγώνα. Μέχρι τότε περιμένουμε να έρθει αυτός ο αγώνας, στον οποίο θα βγάλουμε... ό,τι έχουμε πραγματικά».

