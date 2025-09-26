Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας: Έκτες στον κόσμο οι Φίτσιου και Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ
Σε έναν τελικό που η πρώτη θέση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, το ελληνικό πλήρωμα το οποίο αποτελούταν από τη Ζωή Φίτσιου και την Ευαγγελία Αναστασιάδου, τερμάτισε έκτο στο διπλό σκιφ του Παγκόσμιου πρωταθλήματος κωπηλασίας με χρόνο 7:04.10.
Αναμφίβολα, το έργο για τις δύο Ελληνίδες δεν ήταν εύκολο καθώς είχαν ν' αντιμετωπίσουν πιο έμπειρα πληρώματα. Την πρώτη θέση κατέλαβαν οι Ολλανδές, Ρος Ντε Γιονγκ και Μπέντε Μπουνστρα, με χρόνο 6:49.34, σφραγίζοντας το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία μέτρα έναντι του κινεζικού διδύμου των Γιουντσι Τσεν και Λινγκ Ζανγκ (6:50.22).
Το βάθρο συμπλήρωσε το πλήρωμα από τη Λευκορωσία, με τις Τατσιάνα Κλίμοβιτς και Αλένα Φούρμαν να τερματίζουν σε χρόνο 6:53.26.
Η τελική κατάταξη
- Ολλανδία - 6:49.34
- Κίνα - 6:50.22
- Λευκορωσία - 6:53.26
- Ελβετία - 6:55.35
- Γαλλία - 6:57.39
- Ελλάδα - 7:04.10
