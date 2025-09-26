Στην έκτη θέση του τελικού στο διπλό σκιφ του Παγκόσμιου πρωταθλήματος κωπηλασίας τερμάτισαν οι Ζωή Φίτσιου και Ευαγγελία Αναστασιάδου με χρόνο 7:04.10.

Αναμφίβολα, το έργο για τις δύο Ελληνίδες δεν ήταν εύκολο καθώς είχαν ν' αντιμετωπίσουν πιο έμπειρα πληρώματα. Την πρώτη θέση κατέλαβαν οι Ολλανδές, Ρος Ντε Γιονγκ και Μπέντε Μπουνστρα, με χρόνο 6:49.34, σφραγίζοντας το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία μέτρα έναντι του κινεζικού διδύμου των Γιουντσι Τσεν και Λινγκ Ζανγκ (6:50.22).

Το βάθρο συμπλήρωσε το πλήρωμα από τη Λευκορωσία, με τις Τατσιάνα Κλίμοβιτς και Αλένα Φούρμαν να τερματίζουν σε χρόνο 6:53.26.

Η τελική κατάταξη

Ολλανδία - 6:49.34 Κίνα - 6:50.22 Λευκορωσία - 6:53.26 Ελβετία - 6:55.35 Γαλλία - 6:57.39 Ελλάδα - 7:04.10

