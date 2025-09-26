Ο Στέφανος Ντούσκος θα βρίσκεται στον τελικό του Παγκόσμιου πρωταθλήματος κωπηλασίας, τερματίζοντας στην πρώτη τριάδα της κούρσας του στα ημιτελικά του σκιφ ανδρών.

Την παρουσία του στον τελικό του Παγκόσμιου πρωταθλήματος επιβεβαίωσε ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος με χρόνο 6:53.62 έχασε για έντεκα δέκατα του δευτερολέπτου τη δεύτερη θέση.

Ο Έλληνας κωπηλάτης έκανε καλή εκκίνηση στον πρώτο ημιτελικό, μένοντας πολύ κοντά στους πρωτοπόρους της κούρσας. Στα πρώτα 1000 μέτρα η πρώτη τριάδα είχε ξεχωρίσει, με τον Όλιβερ Ζέιντλερ να οδηγεί την κούρσα.

Κοντά στον Γερμανό ήταν ο Σίμον Βαν Ντορπ από την Ολλανδία, με τον Ντούσκο ν' ακολουθεί. Η τριάδα δεν άλλαξε μέχρι τα τελευταία, όπου ο Έλληνας κωπηλάτης δοκίμασε να κάνει την αντεπίθεσή του για να περάσει στη δεύτερη θέση.

Ο Όλιβερ Ζέιντλερ τερμάτισε πρώτος με 6:52.52, ενώ για τη δεύτερη θέση χρειάστηκε η βοήθεια του photo finish. Η τελική τριάδα έκλεισε με τον Βαν Ντορπ στη δεύτερη θέση με χρόνο 6:53.51 και τον Έλληνα Ολυμπιονίκη στην τρίτη.

Ο τελικός του σκιφ ανδρών είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (28/9) στις 09:31 ώρα Ελλάδας.

