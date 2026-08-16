Χρήστου: «Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος, δεν περίμενα να κερδίσω σήμερα»

Λίγο μετά την τρομερή επιτυχία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Χρήστου τόνισε μεταξύ άλλων ότι δεν περίμενε να κερδίσει την πρώτη θέση.

Ο Απόστολος Χρήστου παραμένει στην κορυφή της Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε μια τρομερή κούρσα στο Παρίσι και με χρόνο 52.27 διατήρησε τα σκήπτρα του.

Το Παρίσι, άλλωστε, του έχει πάει ιδιαίτερα καλά. Τον Αύγουστο του 2024, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Χρήστου είχε πανηγυρίσει εκεί το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο, τη μεγαλύτερη επιτυχία μέχρι τότε στην καριέρα του. Δύο χρόνια αργότερα θα ανέβει (ξανά) στο βάθρο.

Μόλις λίγη ώρα αργότερα μετά την τεράστια επιτυχία του ο Έλληνας κολυμβητής μίλησε για τα συναισθήματα του μετά την κατάκτηση του τίτλου.



Για το πως νιώθει που έγινε ξανά πρωταθλητής: «Τέταρτη φορά. Υπερασπίστηκα τον τίτλο μου από το 2024 και είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω αυτό το Ευρωπαϊκό με ένα χρυσό μετάλλιο, παρά την τέταρτη θέση που έφερα προχθές.

Όσον αφορά τον τελικό: «Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία, έτσι ώστε να ανεβάσω τον αριθμό των 20 μέτρων και νομίζω εκεί τα κατάφερα, εκεί ήταν το μυστικό».

Για τις σκέψεις του πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα: «Είχα πάρει απόφαση ότι θα δώσω ό,τι έχω, έτσι ώστε να καταφέρω να φέρω το καλύτερο αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα και, όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, όταν δεν κάνω λάθη, έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα και ήρθε».

Για το σερί μεταλλίων από το 2016: «Ο βασικός μου στόχος ήταν να έρθω εδώ και να βρεθώ στο βάθρο του στα 100μ ύπτιο. Πόσο μάλλον τώρα που κέρδισα, γιατί, όπως είπες, είναι και η παράδοση που έχω από το πρώτο Ευρωπαϊκό μου, το 2016. Οπότε κλείνω μια δεκαετία στο βάθρο με αποκορύφωμα το χρυσό τώρα. Δεν το περίμενα ότι θα κερδίσω σήμερα, μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με την ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να το επεξεργαστώ και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα».

Τέλος μίλησε για την οικογένεια του, που τον παρακολουθούσε από τις κερκίδες: «Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθαν όλοι να με δουν στον αγώνα και μου έδωσαν λίγο παραπάνω δύναμη, έτσι ώστε να κολυμπήσω ακόμα πιο δυνατά για να κερδίσω το χρυσό».