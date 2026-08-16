Απόστολος Χρήστου: Μια δεκαετία συλλέκτης μεταλλίων στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Ο Απόστολος Χρήστου την 1η Νοεμβρίου θα γιορτάσει τα 30ά γενέθλιά του, με τον κορυφαίο Έλληνα κολυμβητή κι έναν αθλητή θρύλο για τον ελληνικό αθλητισμό, να συνεχίζει τη συλλογή -χρυσών-μενταγιόν.
Ο πρωταθλητής του Ολυμπιακού στο Παρίσι διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο, έφθασε στα οκτώ σε ατομικό επίπεδο και εννέα συνολικά στην ιστορία της διοργάνωσης.
Από τα οκτώ μετάλλια τα έξι έχουν έρθει στα 100μ. ύπτιο και τα δύο στα 50μ. ύπτιο. Ενα ταξίδι, μια συλλογή που άρχισε πριν από 10 χρόνια με το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο στη διοργάνωση του Λονδίνου, όταν μαζί με τον Ιταλό, Σιμόνε Σαμπιόνι είχαν τον ίδιο χρόνο (54.19) και μαζί είχαν ανέβει στο 3ο σκαλί του βάθρου.
Από τότε και μέχρι τώρα στο Παρίσι βρίσκεται πάντα στο βάθρο των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.
Στον παρακάτω πίνακα προσθέστε: Το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο από το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ντόχα το 2024, το χάλκινο στα 100μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας το 2021 στο Καζάν το 2021, το χρυσό στα 100μ. ύπτιο στο παγκόσμιο εφηβικό πρωτάθλημα στο Ντουμπάι το 2023 και τέσσερα μετάλλια (1-2-1) στα ευρωπαϊκά εφηβικά πρωταθλήματα.
Τα μετάλλιά του στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Xρυσά
- Ρώμη 2022 (50μ. ύπτιο)
- Βελιγράδι 2024 (50μ. ύπτιο)
- Βελιγράδι 2024 (100μ. ύπτιο)
- Παρίσι 2026 (100μ. ύπτιο)
Ασημένια
- Ρώμη 2022 (100μ. ύπτιο)
Χάλκινα
- Λονδίνο 2016 (100μ. ύπτιο)
- Γλασκώβη 2018 (100μ. ύπτιο)
- Βουδαπέστη 2021 (100μ. ύπτιο)
- Βελιγράδι 2024 (4Χ100μ. ελεύθερο)
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