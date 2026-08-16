Ο Αρμένιος διεθνής αριστερός μπακ θα φτάσει στο «Ελ Βενιζέλος» για λογαριασμό του Ολυμπιακού το πρωί της Δευτέρας (17/8, 08:55) μέσω Βελιγραδίου.

Πρόκειται για τον Ναϊρ Τικνιζιάν, τον Ρωσοαρμένιο αριστερό μπακ και διεθνή με την Εθνική Αρμενίας. Παίκτη του Ερυθρού Αστέρα και εδώ και αρκετές ημέρες εκ των βασικών στόχων του Ολυμπιακού για τη θέση του αριστερού μπακ. Μία θέση που στο υπάρχον ρόστερ υπάρχει πλέον μόνο ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

Η μεταγραφή του συγκεκριμένου παίκτη είχε δρομολογηθεί τα τελευταία 24ωρα με ένα ποσό που θα ξεπερνούσε κατά λίγο τα 5 εκατ. ευρώ. Πάνω σε αυτό το σκέλος ο Ρώσος ρεπόρτερ Ιβάν Καρπόφ είχε αναφέρει ότι ο Τικνιζιάν θα υπογράψει συμβόλαιο 4+1 χρόνων, με ετήσιες απολαβές που θα φτάνουν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.

Επίσης για τη συμφωνία μεταξύ Ολυμπιακού και Ερυθρού Αστέρα ότι θα είναι στα 5 εκατομμύρια ευρώ, συν 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους. Σύμφωνα με τις σερβικές πηγές ο Τικνιζιάν έχει και σερβικό διαβατήριο. Για τον έμπειρο παίκτη, που είχε απασχολήσει και παλαιότερα τον Ολυμπιακό, είχατε διαβάσει μέρες τώρα τα δεδομένα ως προς εκείνον και από τον Κώστα Νικολακόπουλο.