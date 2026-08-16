Ο Χρήστου παρέμεινε στον θρόνο του, πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο

Ο Απόστολος Χρήστου ήταν συγκλονιστικός στον τελικό στα 100μ. ύπτιο και στο αγαπημένο του Παρίσι διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης με 52.27.

Ο Απόστολος Χρήστου παραμένει το αφεντικό στα 100μ. ύπτιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής στο αγαπημένο του Παρίσι διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης με 52.27, τίτλο που είχε κατακτήσει πριν από δύο χρόνια στο Βελιγράδι.

Τον Αύγουστο του 2024 ο Χρήστου στην «Πόλη του φωτός» είχε φθάσει στη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τώρα παρέμεινε «βασιλιάς» των 100μ. ύπτιο στη «γηραιά» ήπειρο.

Ο Χρήστου κατέκτησε το 4ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (έχει άλλα δύο χρυσά στα 50μ. ύπτιο), στα οκτώ σε ατομικό επίπεδο και εννέα συνολικά, καθώς έχει ένα χάλκινο με την ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ100μ. ελεύθερο, πριν από δύο χρόνια στο Βελιγράδι.



Με μαγικό δεύτερο 50άρι στο χρυσό

Ο Απόστολος Χρήστου μετά την 4η θέση στα 50μ. ύπτιο είχε δηλώσει: «Ακολουθεί το 100άρι ύπτιο κι εκεί θα δείτε ωραία πράγματα».

Και κράτησε την υπόσχεσή του, έστω κι αν μετά τον ημιτελικό του Σαββάτου (15/8), όπου σημείωσε τον 3ο χρόνο με 52.94, δεν ήταν ευχαριστημένος.

Στον μεγάλο τελικό ο Χρήστου ήταν 4ος με 25.48, πίσω από τον κύριο αντίπαλό του τα τελευταία χρόνια, Τόμας Τσεκόν (25.16), και τους Ρώσους, Πάβελ Σαμουσένκο (25.17) και Γκεόργκι Ιακόβλεφ (25.24). Όμως στο 2ο μισό ο Χρήστου ήταν ο μόνος που κατέβηκε τα 27 δευτερόλεπτα (26.79) και στην τελευταία χεριά... άρπαξε το χρυσό μετάλλιο από τον Τσεκόν.



Η κατάταξη του τελικού