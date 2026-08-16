Η Εσπανιόλ μπήκε στη νέα σεζόν με εντυπωσιακή νίκη, 3-0, ενάντια στη Λεβάντε. Στο 2-2 έμειναν νωρίτερα Σανταντέρ και Βιγιαρεάλ.

Ιδανικό ξεκίνημα στη νέα σεζόν για την Εσπανιόλ, που επιβλήθηκε 3-0 εντός έδρας της Λεβάντε στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη φετινή La Liga.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Καταλανούς ο Φερνάντεθ, που άνοιξε το σκορ στο πέμπτο μόλις λεπτό και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 40'. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 80' από τον Ντόλαν.

Νωρίτερα, Ρασίνγκ Σανταντέρ και Βιγιαρεάλ έμειναν στο 2-2 σε μία αναμέτρηση που κρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Οι νεοφώτιστοι πήραν ισχυρό προβάδισμα νίκης με τα τέρματα των Μαρτίν (21') και Μαρτίνεθ (24'), ωστόσο Γκέιγ (45') και Πεπέ (45+1') χτύπησαν πριν την ανάπαυλα και γλίτωσαν το Κίτρινο Υποβρύχιο από την ήττα.