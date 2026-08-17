Η Μάντοβα νίκησε 2-0 εκτός έδρας τη Λάτσιο του Χρήστου Μανδά και την πέταξε εκτός Κυπέλλου Ιταλίας.

Το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα πραγματοποίησε η Λάτσιο στη σεζόν, καθώς ηττήθηκε 2-0 εντός έδρας από τη Μάντοβα της Serie B στο ντεμπούτο του Τζενάρο Γκατούζο στον πάγκο και έμεινε με το... μπουονασέρα εκτός Κυπέλλου Ιταλίας, λίγους μήνες μετά την πορεία της μέχρι τον τελικό του θεσμού.

Η ομάδα του Χρήστου Μανδά, ο οποίος αγωνίστηκε ως βασικός, έμεινε πίσω στο σκορ στο 75ο λεπτό, όταν ο Ρουόκο έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά μετά από μπαλιά του Μπραγκαντίνι με το εξωτερικό, με τον Καζάτσο να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις.

Η δε Βερόνα, απέφυγε τα χειρότερα στα πέναλτι, καθώς μετά το εντός έδρας 2-2 με τη Βίρτους Εντέλα, κατάφερε να επικρατήσει 3-2 στην ψυχοφθόρο διαδικασία και να πάρει το εισιτήριο για τον 2ο γύρο του Coppa Italia.