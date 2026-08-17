Λάτσιο - Μάντοβα 0-2: Αποκλεισμός-σοκ για την ομάδα του Μανδά
Το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα πραγματοποίησε η Λάτσιο στη σεζόν, καθώς ηττήθηκε 2-0 εντός έδρας από τη Μάντοβα της Serie B στο ντεμπούτο του Τζενάρο Γκατούζο στον πάγκο και έμεινε με το... μπουονασέρα εκτός Κυπέλλου Ιταλίας, λίγους μήνες μετά την πορεία της μέχρι τον τελικό του θεσμού.
Η ομάδα του Χρήστου Μανδά, ο οποίος αγωνίστηκε ως βασικός, έμεινε πίσω στο σκορ στο 75ο λεπτό, όταν ο Ρουόκο έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά μετά από μπαλιά του Μπραγκαντίνι με το εξωτερικό, με τον Καζάτσο να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις.
Η δε Βερόνα, απέφυγε τα χειρότερα στα πέναλτι, καθώς μετά το εντός έδρας 2-2 με τη Βίρτους Εντέλα, κατάφερε να επικρατήσει 3-2 στην ψυχοφθόρο διαδικασία και να πάρει το εισιτήριο για τον 2ο γύρο του Coppa Italia.
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