Ο Χρήστου πανελλήνιο ρεκόρ, οριακά εκτός βάθρου στα 50μ. ύπτιο στο Παρίσι

Ο Απόστολος Χρήστου πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ. ύπτιο με 24.14, όμως για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου δεν ανέβηκε για 8η φορά σε βάθρο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, καταλαμβάνοντας την 4η θέση στο Παρίσι.

O Απόστολος Χρήστου παρέδωσε το στέμμα του πρωταθλητή Ευρώπης, που φόρεσε στη Ρώμη το 2022 και στο Βελιγράδι το 2024, όμως στον τελικό του αγωνίσματος στο Παρίσι ήταν και πάλι συγκλονιστικός, βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στα 24.15, χάνοντας το χάλκινο μετάλλιο για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου.

Πριν από δύο χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, είδε να μένει εκτός βάθρου στα 100μ. ύπτιο για δύο εκατοστά του δευτερολέπτου, όμως μετά την αρχική απογοήτευση απάντησε με το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο.

Τώρα ο 30χρονος πρωταθλητής, είδε να χάνει το 8ο ατομικό του ρεκόρ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όμως η δουλειά δεν έχει τελειώσει στο Παρίσι, καθώς ακολουθούν από το Σάββατο (15/8) τα 100μ. ύπτιο.

Σε ένα τελικό όπου η 1η μέχρι την 4η θέση κρίθηκε σε τέσσερα εκατοστά του δευτερολέπτου, ο Χρήστου τερμάτισε σε 24.15 και στην 4η θέση, καταρρίπτοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ των 24.36, που είχε πετύχει στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στη Ρώμη, στις 15 Αυγούστου 2022.

Ο Τσέχος, Τόμας Κνέντλα, έκανε τη μεγάλη έκπληξη και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σε 24.11, με τον δίδυμο της Ρωσίας να ακολουθεί: Ο δις πρωταθλητής Ευρώπης Κλιμέντ Κολεσνίκοφ πήρε το ασημένιο σε 24.12 και ο Πάβελ Σαμουσένκο το χάλκινο (24.14).

Η κατάταξη του τελικού