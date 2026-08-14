Ο Χρήστου πανελλήνιο ρεκόρ, οριακά εκτός βάθρου στα 50μ. ύπτιο στο Παρίσι
O Απόστολος Χρήστου παρέδωσε το στέμμα του πρωταθλητή Ευρώπης, που φόρεσε στη Ρώμη το 2022 και στο Βελιγράδι το 2024, όμως στον τελικό του αγωνίσματος στο Παρίσι ήταν και πάλι συγκλονιστικός, βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στα 24.15, χάνοντας το χάλκινο μετάλλιο για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου.
Πριν από δύο χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, είδε να μένει εκτός βάθρου στα 100μ. ύπτιο για δύο εκατοστά του δευτερολέπτου, όμως μετά την αρχική απογοήτευση απάντησε με το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο.
Τώρα ο 30χρονος πρωταθλητής, είδε να χάνει το 8ο ατομικό του ρεκόρ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όμως η δουλειά δεν έχει τελειώσει στο Παρίσι, καθώς ακολουθούν από το Σάββατο (15/8) τα 100μ. ύπτιο.
Σε ένα τελικό όπου η 1η μέχρι την 4η θέση κρίθηκε σε τέσσερα εκατοστά του δευτερολέπτου, ο Χρήστου τερμάτισε σε 24.15 και στην 4η θέση, καταρρίπτοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ των 24.36, που είχε πετύχει στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στη Ρώμη, στις 15 Αυγούστου 2022.
Ο Τσέχος, Τόμας Κνέντλα, έκανε τη μεγάλη έκπληξη και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σε 24.11, με τον δίδυμο της Ρωσίας να ακολουθεί: Ο δις πρωταθλητής Ευρώπης Κλιμέντ Κολεσνίκοφ πήρε το ασημένιο σε 24.12 και ο Πάβελ Σαμουσένκο το χάλκινο (24.14).
Η κατάταξη του τελικού
- 1.Μίροσλαβ Κνέντλα (Τσεχία) 24.11
- 2.Κλίμεντ Κολέσνικοφ (Ρωσία) 24.12
- 3.Πάβελ Σαμουσένκο (Ρωσία) 24.14
- 4.Απόστολος Χρήστου (Ελλάδα) 24.15
- 5.Τόμερ Σούστερ (Ισραήλ) 24.44
- 6.Ιβάν Μαρτίνεζ Σότα (Ισπανία) 24.49
- 7.Τόμας Τσεκόν (Ιταλία) 24.54
- 8.Γιοχάν Ντόγιε-Μπρουάρ (Γαλλία) 24.65
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.