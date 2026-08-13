Η Βασιλάκη με διπλό πανελλήνιο ρεκόρ στον τελικό στα 1.500μ. ελεύθερο στο Παρίσι
H Άρτεμις Βασιλάκη συνεχίζει στους τρελούς ρυθμούς της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι, η 20χρονη μετά τα θαυμαστά που πέτυχε στα 800μ. ελεύθερο, χωρίς ανάσα κατέπληξε και στα 1.500μ. ελεύθερο.
Στον προκριματικό του αγωνίσματος με 16:13.81 σημείωσε διπλό πανελλήνιο ρεκόρ και πέρασε ως τέταρτη στο σύνολο στον τελικό, που θα γίνει το βράδυ της Παρασκευής (14/8, 20:56).
Η Βασιλάκη «διέλυσε» το πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, που κρατούσε με 16:20.11 η Μαριάννα Λυμπερτά εδώ και ακριβώς 16 χρόνια (από τις 13 Αυγούστου 2010, από το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό της Βουδαπέστης, αλλά και το δικό της ρεκόρ νέων γυναικών Κ23, 6:20.95 από το φετινό «Ακρόπολις», στις 8 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
Η Ιταλίδα Σιμόνα Κουανταρέλα, τρεις φορές νικήτρια του αγωνίσματος και ήδη πρωταθλήτρια σστα 800μ., ήταν η κορυφαία του προκριματικού με 16:05.28 και επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου φαβορί.
Στη σειρά της Βασιλάκη πρώτευσε η Γερμανίδα Ιζαμπέλ Γκόζε με 16:10.51 (τρίτη στο σύνολο), ενώ ταχύτερο χρόνο από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε και η Ρωσίδα Ξένια Μισάρινα με 16:08.71.
Στην οκτάδα του τελικού βρέθηκαν η κάτοχος του τίτλου Βίβιεν Γιακλ από την Ουγγαρία (16:16.34), η Μάγια Βέρνερ από τη Γερμανία (16:17.78) και οι Ισπανίδες Μαρία ντε Βαλντές (16:18.54) και Άνχελα Μαρτίνεθ (16:22.43).
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