Μαρτς: «Γι' αυτό επέλεξα το Μαρούσι»

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ρόναλντ Μαρτς για λογαριασμό του Αμαρουσίου κάνοντας, μάλιστα, και τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ομάδας των βορείων προαστίων.

Ο 33χρονος Αμερικανός φόργουορντ θα φορέσει τη νέα σεζόν τη φανέλα του Αμαρουσίου και θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Ηλία Παπαθεοδώρου.

Λίγο μετά την άφιξή του στην Αθήνα, στάθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν να επιλέξει την ομάδα των βορείων προαστίων, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Προφανώς, η Αθήνα είναι μια υπέροχη πόλη. Έχω ακούσει από πολλούς πρώην προπονητές, συμπαίκτες και φίλους ότι είναι πανέμορφη και αυτό έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου» είπε ο Μαρτς και συνέχισε:

«Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ καλό, ενώ έχω ακούσει θετικά σχόλια για τον προπονητή. Παράλληλα, έχω και μερικούς παλιούς γνωστούς στην ομάδα, όπως τον Τζόρνταν Γουόκερ και τον Σίλβιο Ντε Σόουζα. Επομένως, όλα αυτά έπαιξαν τον ρόλο τους».