Η Σάρα Κούρτις back to back στα παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. ύπτιο στο Παρίσι

Δημήτρης Ντζάνης
Η Σάρα Κούρτις back to back στα παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. ύπτιο στο Παρίσι

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Η 19χρονη Ιταλίδα, Σάρα Κούρτις έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 50μ. ύπτιο με παγκόσμιο ρεκόρ στα 26.56, βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ (26.63) που είχε πετύχει στον ημιτελικό.

Η Σάρα Κούρτις εξελίσσεται στη μεγάλη πρωταγωνίστρια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι.

Η 19χρονη Ιταλίδα έφθασε στη μεγαλύτερη επιτυχίας της καριέρας της στα 50μ. ύπτιο, πετυχαίνοντας back to back παγκόσμιο ρεκόρ στο αγώνισμα.

Η Κούρτις, που έχει Ιταλό πατέρα και Νιγηριανή μητέρα, στον ημιτελικό του αγωνίσματος το βράδυ της Τετάρτης (12/8) με 26.63 έπαιρνε το παγκόσμιο ρεκόρ από την Αυστραλίδα, Κάιλι ΜαΚίον, τα 26.86 που είχε σημειώσει στις 20 Οκτωβρίου 2023 στη Βουδαπέστη.

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Στον τελικό, η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο αγώνισμα στο περσινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στο Λούμπλιν, κατέβασε ακόμα περισσότερο το παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. ύπτιο σε 26.56.

 

Στα αξιοσημείωτα των τελικών της Πέμπτης περνά και το ρεκόρ Ευρώπης που πέτυχε ο Κριστόφ Μίλακ στον τελικό στα 100μ. πεταλούδα, ο Ούγγρος με 49.48 όχι απλά άφησε στη 2η θέση τον Μαξίμ Γκρουσέ (49.70), αλλά πήρε από τον Γάλλο και το ρεκόρ Ευρώπης που είχε με 49.62, όταν έγινε πρωταθλητής κόσμου πέρυσι στη Σιγκαπούρη.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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