Αντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Το γκολ του Αμπρος για το 2-1
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Στο 47' η Άντερλεχτ πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ απέναντι στον ΠΑΟΚ με σκόρερ τον Άμπρος.
Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στις Βρυξέλλες για τον ΠΑΟΚ καθώς η Άντερλεχτ στο 47' πήρε ξανά το προβάδισμα.
Ο Άμπρος προχώρησε με την μπάλα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν τον μάρκαραν και εκείνος με προσωπική ενέργεια και πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 των «μωβ». Ο ΠΑΟΚ είχε ισοφαρίσει με την κεφαλιά του Ζίβκοβιτς.
@Photo credits: INTIME
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