Στο 47' η Άντερλεχτ πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ απέναντι στον ΠΑΟΚ με σκόρερ τον Άμπρος.

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στις Βρυξέλλες για τον ΠΑΟΚ καθώς η Άντερλεχτ στο 47' πήρε ξανά το προβάδισμα.

Ο Άμπρος προχώρησε με την μπάλα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν τον μάρκαραν και εκείνος με προσωπική ενέργεια και πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 των «μωβ». Ο ΠΑΟΚ είχε ισοφαρίσει με την κεφαλιά του Ζίβκοβιτς.