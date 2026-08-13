Σύμφωνα με τη Ραμόνα Σέλμπερν του ESPN, οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι πολύ πιθανό να προτείνουν στον Κρις Πολ την ανάληψη ρόλου στον οργανισμό.

Νέα εποχή, νέα πρόσωπα και νέες βλέψεις για τους Λος Άντζελες Λέικερς! Η ανάληψη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος από τους Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ έναντι του ποσού-μαμούθ των 12 δισεκ. δολαρίων έχει φέρει άλλον... αέρα στην ομάδα της Καλιφόρνια.

Το νέο δίδυμο στην ηγεσία των «Λιμνανθρώπων» φαίνεται πως θα επιφέρει κι άλλες αλλαγές στα άτομα που... τρέχουν τον οργανισμό. Σύμφωνα με το ESPN, ο Κρις Πολ, ο θρυλικός γκαρντ του «μαγικού κόσμου του NBA», που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση την περυσινή σεζόν, βρίσκεται στο... κάδρο για την ανάληψη σημαίνοντα ρόλου στην ομάδα.

Η Ραμόνα Σέλμπερν ανέφερε πως η στενή σχέση του «CP3» με τον Μπομπ Άιγκερ ίσως δρομολογήσει τις εξελίξεις για την έναρξη της συνεργασίας. Οι Λέικερς οραματίζονται τον πρώην αστέρα της λίγκας ως τον νέο βοηθό της ηγεσίας αναφορικά με τις μπασκετικές δραστηριότητες του franchise ή κάτι αντίστοιχο. Ο ίδιος δείχνει να θέλει να παραμείνει κοντά στον χώρο του αθλήματος και το εν λόγω εγχείρημα θα τον ενδιέφερε.

Υπενθυμίζεται πως πριν από 15 χρόνια, ο Κρις Πολ βρέθηκε μια... ανάσα από το LA αλλά ο τότε επίτροπος της λίγκας, Ντέιβιντ Στερν, εμπόδισε την ανταλλαγή του παίκτη από τη Νέα Ορλεάνη, επειδή οι -τότε- Χόρνετς δεν είχαν ιδιοκτήτη. Μένει να αποδειχθεί εάν το μπασκετικό... κάρμα θα οδηγήσει σε «γάμο» μεταξύ των δύο πλευρών.