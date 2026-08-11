Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Στην 4η θέση των 800μ. ελεύθερο και με πανελλήνιο ρεκόρ η Βασιλάκη
Η Άρτεμις Βασιλάκη δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο του τελικού των 800μ ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Η Ελληνίδα αθλήτρια έκανε μία καλή κούρσα, τερματίζοντας στην 4η θέση με χρόνο 8:26.38, κάνοντας παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ.
Μπορεί να μην κατάφερε να πάρει μετάλλιο, ωστόσο η εμφάνισή της ήταν εξαιρετική. Έριξε το χρόνο κάτω από το 8:30.00, βελτιώνοντας το πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο της ανήκε κατά έξι δευτερόλεπτα.
Πρώτη τερμάτισε η Σιμόνα Κουανταρέλα με χρόνο 8:15.55, δεύτερη η Ιζαμπέλ Γκόσε με 8:18.44, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η Μάγια Βέρνερ με 8:22.55.
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