Στην τέταρτη θέση στον τελικό των 800μ ελεύθερο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Υγρού Στίβου τερμάτισε η Άρτεμις Βασιλάκη, πραγματοποιώντας πανελλήνιο ρεκόρ.

Η Άρτεμις Βασιλάκη δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο του τελικού των 800μ ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Η Ελληνίδα αθλήτρια έκανε μία καλή κούρσα, τερματίζοντας στην 4η θέση με χρόνο 8:26.38, κάνοντας παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ.

Μπορεί να μην κατάφερε να πάρει μετάλλιο, ωστόσο η εμφάνισή της ήταν εξαιρετική. Έριξε το χρόνο κάτω από το 8:30.00, βελτιώνοντας το πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο της ανήκε κατά έξι δευτερόλεπτα.

Πρώτη τερμάτισε η Σιμόνα Κουανταρέλα με χρόνο 8:15.55, δεύτερη η Ιζαμπέλ Γκόσε με 8:18.44, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η Μάγια Βέρνερ με 8:22.55.