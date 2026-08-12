Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Σίσκο
Κάνοντας ακόμη μία εξαιρετική κούρσα στον τελικό των 200μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Ο νεαρός Έλληνας κολυμβητής έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, πανηγυρίζοντας το επίτευγμά του.
Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα, ο Σερραίος κολυμβητής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, με τον Σπύρο Καπράλο να του απονέμει το μετάλλιο. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Χούμπερτ Κος (1:53.08) και τρίτος ο Τόμας Τσεκόν (1:53.96).
Η απονομή του Απόστολου Σίσκου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.