Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 200μ. ύπτιο, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου λίγο μετά το τέλος του αγώνα.

Κάνοντας ακόμη μία εξαιρετική κούρσα στον τελικό των 200μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Ο νεαρός Έλληνας κολυμβητής έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, πανηγυρίζοντας το επίτευγμά του.

Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα, ο Σερραίος κολυμβητής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, με τον Σπύρο Καπράλο να του απονέμει το μετάλλιο. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Χούμπερτ Κος (1:53.08) και τρίτος ο Τόμας Τσεκόν (1:53.96).