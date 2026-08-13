Η Άρσεναλ νίκησε την Κόμο στα πέναλτι με το νικητήριο να έρχεται από τον Χρήστο Τζόλη που συνεχίζει εντυπωσιακά και αποθεώνεται.

Το τελευταίο της φιλικό πριν το Community Shield με τη Μάντσεστερ Σίτι (16/8, 17:00) έδωσε η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη, που επικράτησε στα πέναλτι με 4-3 της Κόμο (1-1 κδ).

Ο Έλληνας άσος ήταν εκείνος που έμελλε να κρίνει το παιχνίδι, αφού πήγε τελευταίος στην άσπρη βούλα και με μια εντυπωσιακή εκτέλεση στο «παραθυράκι», νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε, δείχνοντας για ακόμη μια φορά την ποιότητά του.

The winning penalty 🎯



Summer Tzolstis and a solar eclipse in one night 😍 pic.twitter.com/nigOgRs6NW — Arsenal (@Arsenal) August 12, 2026

Σε δηλώσεις που έκανε μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο 24χρονος εξτρέμ αποκάλυψε τη συζήτησή του με τον Κάι Χάβερτς, αναφέροντας πως του είπε ότι θα το χτυπήσει ακριβώς σε εκείνο το σημείο και ο Γερμανός απάντησε πως περιμένει να το δει.

Παράλληλα, ανέφερε πως προσαρμόζεται καλά στην ομάδα αλλά και το Λονδίνο, ενώ τόνισε πως οι «κανονιέρηδες» θέλουν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν κόντρα στους «πολίτες».

«Ακριβώς έτσι ήθελα να το εκτελέσω. Ήμουν με τον Κάι [Χάβερτς] στη μεσαία γραμμή και με ρώτησε πού θα το σουτάρω. Του είπα "εκεί, πολύ δυνατά" κι εκείνος απάντησε "θέλω να το δω".

Πράγματι, το χτύπησα πολύ καλά. Ήθελα να σουτάρω με αυτόν τον τρόπο και χαίρομαι που κατέληξε στα δίχτυα· ήταν ένα ωραίο πέναλτι.

Νιώθω ότι έχω προσαρμοστεί καλά στην ομάδα. Τα παιδιά με βοήθησαν πολύ, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ήταν σημαντικό για μένα να κάνω όλη την προετοιμασία με τη νέα μου ομάδα και να είμαι πλέον έτοιμος για τα επίσημα παιχνίδια. Πιστεύω, λοιπόν, ότι ήταν μια θετική προετοιμασία για μένα.

Είναι μια ωραία ευκαιρία να ξεκινήσουμε τη σεζόν με ένα τρόπαιο. Αυτός είναι ο στόχος μας και πιστεύω ότι όλοι είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι· ελπίζουμε να το αποδείξουμε και μέσα στο γήπεδο».