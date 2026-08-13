Για την πρόκριση στο Βέλγιο ο «δικέφαλος του βορρά»!

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Άντερλεχτ στη ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Το σύνολο της Αλέσιο Λίσι ψάχνει την ανατροπή μετά την ήττα του με 1-0 στον πρώτο αγώνα στην Τούμπα, σε μία αναμέτρηση που άξιζε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Παρότι δέχθηκε νωρίς γκολ στο πρώτο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και πίεσε για την ισοφάριση. Ωστόσο, η τύχη δεν ήταν με το μέρος του, καθώς ο Μιχαηλίδης δεν σκόραρε στο πέναλτι που επιχείρησε ενώ οι ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου δεν αξιοποιήθηκαν, με την ομάδα να δυσκολεύεται επιθετικά στην επανάληψη.

Στον πάγκο, ο Ιταλός τεχνικός δεν προσανατολίζεται σε ριζικές αλλαγές. Η μοναδική αναγκαστική διαφοροποίηση αφορά την τιμωρία του Χατζηδιάκου λόγω καρτών, τη θέση του οποίου θα καλύψει ο Ελουστόντο.

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Παράλληλα, αυξημένες πιθανότητες για το αρχικό σχήμα συγκεντρώνει ο Δημήτρης Γιαννούλης, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη επιθετική ώθηση από την αριστερή πλευρά ενώ δεν αποκλείεται να αγωνιστεί μαζί με τον Μπάμπα.

Μεγάλος στόχος των «ασπρόμαυρων» παραμένει η πρόκριση στα play-offs της διοργάνωσης, όπου ήδη περιμένει η Καϊράτ Αλμάτι. Αν δεν τα καταφέρουν, η ευρωπαϊκή τους πορεία θα συνεχιστεί στα play-offs του Conference League με αντίπαλο την Μπραν.

Στον αντίποδα, η Άντερλεχτ προέρχεται από εντός έδρας νίκη με 2-1 επί της Λουβιέρε για το βελγικό πρωτάθλημα, χάρη σε τέρμα του Μπερτατσίνι στις καθυστερήσεις.

Η εικόνα της φανέρωσε πως το μυαλό της ήταν στραμμένο στον επαναληπτικό, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι παραμένει μια ομάδα που δεν αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο. Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στην Ενισχυμένη της Novibet βρίσκεται σε απόδοση 3.19.

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